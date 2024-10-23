Пентагон вперше підтвердив присутність солдатів Північної Кореї у Росії

У США заявили, що мають намір з'ясувати, що саме роблять солдати КНДР на території Росії

Ллойд Остін (Фото: EPA)

У США з'явилися докази того, що військові з Північної Кореї перебувають у Росії, але поки що невідомо, що саме вони там роблять. Про це заявив міністр оборони США Ллойд Остін під час спілкування з журналістами у Римі, передає Reuters.

"Є докази того, що в Росії перебувають війська КНДР. Що саме вони роблять? Це ще потрібно з'ясувати. Це те, в чому нам потрібно розібратися", – сказав він.

Інших подробиць глава Пентагону не повідомив. Також він не розкрив, які саме докази з'явилися у США та як давно.

Попри заяви президента Володимира Зеленського про фактичне включення КНДР у війну, дані Головного управління розвідки та інформацію від Південної Кореї, у США до цього не підтверджували наявність військових КНДР у лавах армії РФ.

Водночас у російських Telegram-каналах 23 жовтня з'явилися фото, як стверджується, північнокорейських офіцерів. Вони нібито гуляли Червоною площею, а з ними фотографувалися росіяни.

Водночас керівник Центру протидії дезінформації при Раді нацбезпеки та оборони Андрій Коваленко повідомив, що зафіксовано переміщення військових КНДР з Далекого сходу Росії вглиб країни. Він зазначив, що Росія може спочатку залучити північнокорейських солдатів на Курському напрямку.