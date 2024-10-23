Пентагон вперше підтвердив присутність солдатів Північної Кореї у Росії
У США з'явилися докази того, що військові з Північної Кореї перебувають у Росії, але поки що невідомо, що саме вони там роблять. Про це заявив міністр оборони США Ллойд Остін під час спілкування з журналістами у Римі, передає Reuters.
"Є докази того, що в Росії перебувають війська КНДР. Що саме вони роблять? Це ще потрібно з'ясувати. Це те, в чому нам потрібно розібратися", – сказав він.
Інших подробиць глава Пентагону не повідомив. Також він не розкрив, які саме докази з'явилися у США та як давно.
Попри заяви президента Володимира Зеленського про фактичне включення КНДР у війну, дані Головного управління розвідки та інформацію від Південної Кореї, у США до цього не підтверджували наявність військових КНДР у лавах армії РФ.
Водночас у російських Telegram-каналах 23 жовтня з'явилися фото, як стверджується, північнокорейських офіцерів. Вони нібито гуляли Червоною площею, а з ними фотографувалися росіяни.
Водночас керівник Центру протидії дезінформації при Раді нацбезпеки та оборони Андрій Коваленко повідомив, що зафіксовано переміщення військових КНДР з Далекого сходу Росії вглиб країни. Він зазначив, що Росія може спочатку залучити північнокорейських солдатів на Курському напрямку.
- 18 жовтня глава ГУР Буданов заявив, що наразі майже 11 000 піхотинців із Північної Кореї навчаються на сході РФ, щоб воювати проти України. Співрозмовник LIGA.net у військовій розвідці повідомив, що КНДР надала Росії лише піхоту, у Південній Кореї стверджували, що серед цих військових є і спецназівці.
- 22 жовтня генсек НАТО заявив, що поки що не може підтвердити співпрацю Росії та КНДР. Але назвав цю можливість серйозною ескалацією.
- Того ж дня президент Володимир Зеленський повідомив, що РФ може готувати дві бригади солдатів із КНДР для війни проти України. Кожна з них може бути 6000 осіб.
- Глава ГУР повідомив, що перші підрозділи північнокорейських солдатів Росія може відправити до Курської області вже 23 жовтня.