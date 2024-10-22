Буданов: Перші північнокорейські війська прибудуть до Курської області вже у середу 23 жовтня
Очікується, що перші північнокорейські війська прибудуть до Курської області Росії вже 23 жовтня, заявив начальник Головного управління розвідки Кирило Буданов у коментарі виданню The War Zone.
На Курщині військові з КНДР допомагатимуть росіянам протистояти українській операції, додав генерал-лейтенант.
"Чекаємо перші підрозділи завтра на Курському напрямку", – повідомив Буданов.
За його словами, наразі не зрозуміло – скільки цих солдатів буде і як вони будуть оснащені.
Дізнатися це вдасться через "кілька днів", зазначив Буданов.
Раніше вдень 22 жовтня південнокорейське видання Yonhap повідомило, що ця країна може дати Україні зброю або відправити розвідників у відповідь на дії КНДР.
А президент Володимир Зеленський у вечірньому зверненні повідомив: в України є дані, що для війни готуються два підрозділи з військових КНДР – це можуть бути бригади по 6000 людей.
- 18 жовтня очільник ГУР Буданов заявив, що наразі майже 11 000 піхотинців із Північної Кореї навчаються на сході РФ, аби воювати проти України. Співрозмовник LIGA.net у воєнній розвідці повідомив, що КНДР надала Росії лише піхоту, у Південній Кореї стверджували, що серед цих військових є і спецпризначенці.
- Президент Південної Кореї скликав нараду та заявив, що розгортання військ КНДР є серйозною загрозою для їхньої країни та міжнародної спільноти.
- 21 жовтня Південна Корея викликала "на килим" російського посла і зажадала, щоб РФ вивела солдатів КНДР із війни в Україні. У російському посольстві заявили, що співпраця з Північною Кореєю не спрямована проти інтересів безпеки Південної Кореї.
- Того ж дня співрозмовник LIGA.net у розвідці повідомив, що військових інструкторів КНДР, які втекли з позицій під Курськом, можуть відправити штурмувати позиції ЗСУ.