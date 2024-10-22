Буданов: Перші північнокорейські війська прибудуть до Курської області вже у середу 23 жовтня

За його словами, наразі не зрозуміло – скільки цих солдатів буде і як вони будуть оснащені

Кирило Буданов (Фото: Валентина Поліщук / LIGA.net)

Очікується, що перші північнокорейські війська прибудуть до Курської області Росії вже 23 жовтня, заявив начальник Головного управління розвідки Кирило Буданов у коментарі виданню The War Zone.

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На Курщині військові з КНДР допомагатимуть росіянам протистояти українській операції, додав генерал-лейтенант.

"Чекаємо перші підрозділи завтра на Курському напрямку", – повідомив Буданов.

За його словами, наразі не зрозуміло – скільки цих солдатів буде і як вони будуть оснащені.

Дізнатися це вдасться через "кілька днів", зазначив Буданов.

Раніше вдень 22 жовтня південнокорейське видання Yonhap повідомило, що ця країна може дати Україні зброю або відправити розвідників у відповідь на дії КНДР.

А президент Володимир Зеленський у вечірньому зверненні повідомив: в України є дані, що для війни готуються два підрозділи з військових КНДР – це можуть бути бригади по 6000 людей.