Зеленський: Росія так обережно носиться з темою КНДР, щоб Китай жорстко не реагував

Президент підкреслив, що Україна "б'є в набат" через співпрацю КНДР та Росії, але союзники реагують стримано

Володимир Зеленський (Фото: ОП)

Президент Володимир Зеленський припустив, що Росія може бути обережною із заявами щодо залучення військових з Північної Кореї, оскільки боїться жорсткої реакції з боку Китаю. Про це він сказав кореспонденту LIGA.net під час зустрічі із журналістами.

Зеленського запитали про те, чи готовий Захід збільшити свою підтримку України на тлі заяв про співпрацю Росії та КНДР. Також у президента поцікавилися про те, що робити з позицією Китаю, без згоди якого Росія, ймовірно, не наважилася б на такий крок. Він відповів, що і Росія, і союзники поводять себе досить стримано.

"РФ так обережно з цією тематикою носиться, я думаю, щоб Китай жорстко не реагував. Мало того, дуже обережно сприймають цю тематику і ЄС, і Сполучені Штати. Зверніть увагу. Дуже стримано. Але ми б'ємо в набат, тому що ми знаємо, що для нас це ризики", – сказав український лідер.

Також у бесіді з журналістами він прокоментував реакцію Південної Кореї, яка засудила дії КНДР та вимагає вивести солдатів з війни в Україні. За словами Зеленського, він бачив від країни "відкритий сигнал" про те, що Північна Корея допомагає Росії зброєю, снарядами та військовими.

Президент зазначив, що зараз між Україною та Південною Кореєю "нормальний діалог" і країна висловлює підтримку. Попри те, що Корея обмежена в деяких речах, вона допомагає Україні, підкреслив Зеленський.