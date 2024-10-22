Зеленський: Росія так обережно носиться з темою КНДР, щоб Китай жорстко не реагував
Президент Володимир Зеленський припустив, що Росія може бути обережною із заявами щодо залучення військових з Північної Кореї, оскільки боїться жорсткої реакції з боку Китаю. Про це він сказав кореспонденту LIGA.net під час зустрічі із журналістами.
Зеленського запитали про те, чи готовий Захід збільшити свою підтримку України на тлі заяв про співпрацю Росії та КНДР. Також у президента поцікавилися про те, що робити з позицією Китаю, без згоди якого Росія, ймовірно, не наважилася б на такий крок. Він відповів, що і Росія, і союзники поводять себе досить стримано.
"РФ так обережно з цією тематикою носиться, я думаю, щоб Китай жорстко не реагував. Мало того, дуже обережно сприймають цю тематику і ЄС, і Сполучені Штати. Зверніть увагу. Дуже стримано. Але ми б'ємо в набат, тому що ми знаємо, що для нас це ризики", – сказав український лідер.
Також у бесіді з журналістами він прокоментував реакцію Південної Кореї, яка засудила дії КНДР та вимагає вивести солдатів з війни в Україні. За словами Зеленського, він бачив від країни "відкритий сигнал" про те, що Північна Корея допомагає Росії зброєю, снарядами та військовими.
Президент зазначив, що зараз між Україною та Південною Кореєю "нормальний діалог" і країна висловлює підтримку. Попри те, що Корея обмежена в деяких речах, вона допомагає Україні, підкреслив Зеленський.
- 18 жовтня Південна Корея заявила, що КНДР вирішила відправити 12 000 солдатів до Росії для участі у війні проти України. Зокрема, йдеться про спецпризначенців. Президент Південної Кореї скликав нараду та заявив, що розгортання військ КНДР є серйозною загрозою для їхньої країни та міжнародної спільноти.
- 20 жовтня президент ПА НАТО заявив, що участь солдатів з КНДР у війні проти України демонструє слабкість Росії.
- 21 жовтня Південна Корея викликала "на килим" російського посла і зажадала, щоб РФ вивела солдатів КНДР із війни в Україні. У російському посольстві заявили, що співпраця з Північною Кореєю не спрямована проти інтересів безпеки Південної Кореї.
- Того ж дня співрозмовник LIGA.net у розвідці повідомив, що солдатів КНДР, які втекли з позицій під Курськом, можуть відправити штурмувати позиції ЗСУ.
- 22 жовтня видання Yonhap повідомило, що Південна Корея може дати Україні зброю або відправити розвідників у відповідь на дії КНДР.