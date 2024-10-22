Зеленский: Россия так осторожно носится с темой КНДР, чтобы Китай жестко не реагировал
Президент Владимир Зеленский предположил, что Россия может осторожничать с заявлениями о привлечении военных из Северной Кореи, поскольку боится жесткой реакции со стороны Китая. Об этом он сказал корреспонденту LIGA.net в ходе встречи с журналистами.
Зеленского спросили, готов ли Запад увеличить свою поддержку Украины на фоне заявлений о сотрудничестве России и КНДР. Также у президента поинтересовались о том, что делать с позицией Китая, без согласия которого Россия, вероятно, не отважилась бы на такой шаг. Он ответил, что и Россия, и союзники ведут себя достаточно сдержанно.
"РФ так осторожно с этой тематикой носится, я думаю, чтобы Китай жестко не реагировал. Более того, очень осторожно воспринимают эту тематику и ЕС, и Соединенные Штаты. Обратите внимание. Очень сдержанно. Но мы бьем в набат, потому что мы знаем, что для нас это риски", – сказал украинский лидер.
Также в беседе с журналистами он прокомментировал реакцию Южной Кореи, которая осудила действия КНДР и потребовала вывести солдат из войны в Украине. По словам Зеленского, он видел от страны "открытый сигнал" о том, что Северная Корея помогает России оружием, снарядами и военными.
Президент отметил, что сейчас между Украиной и Южной Кореей "нормальный диалог" и страна выражает поддержку. Несмотря на то, что Корея ограничена в некоторых вещах, она помогает Украине, подчеркнул Зеленский.
- 18 октября Южная Корея заявила, что КНДР решила отправить 12 тысяч солдат в Россию для участия в войне против Украины. В частности, речь идет о спецназовцах. Президент Южной Кореи созвал совещание и заявил, что развертывание войск КНДР является серьезной угрозой для их страны и международного сообщества.
- 20 октября президент ПА НАТО заявил, что участие солдат из КНДР в войне против Украины демонстрирует слабость России.
- 21 октября Южная Корея вызвала "на ковер" российского посла и потребовала, чтобы РФ вывела солдат КНДР из войны в Украине. В российском посольстве заявили, что сотрудничество с Северной Кореей не направлено против интересов безопасности Южной Кореи.
- В тот же день собеседник LIGA.net в разведке сообщил, что сбежавших с позиций под Курском солдат КНДР могут отправить штурмовать позиции ВСУ.
- 22 октября издание Yonhap сообщило, что Южная Корея может дать Украине оружие или отправить разведчиков в ответ на действия КНДР.