Зеленский: Россия так осторожно носится с темой КНДР, чтобы Китай жестко не реагировал

Владимир Зеленский (Фото: ОП)

Президент Владимир Зеленский предположил, что Россия может осторожничать с заявлениями о привлечении военных из Северной Кореи, поскольку боится жесткой реакции со стороны Китая. Об этом он сказал корреспонденту LIGA.net в ходе встречи с журналистами.

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Зеленского спросили, готов ли Запад увеличить свою поддержку Украины на фоне заявлений о сотрудничестве России и КНДР. Также у президента поинтересовались о том, что делать с позицией Китая, без согласия которого Россия, вероятно, не отважилась бы на такой шаг. Он ответил, что и Россия, и союзники ведут себя достаточно сдержанно.

"РФ так осторожно с этой тематикой носится, я думаю, чтобы Китай жестко не реагировал. Более того, очень осторожно воспринимают эту тематику и ЕС, и Соединенные Штаты. Обратите внимание. Очень сдержанно. Но мы бьем в набат, потому что мы знаем, что для нас это риски", – сказал украинский лидер.

Также в беседе с журналистами он прокомментировал реакцию Южной Кореи, которая осудила действия КНДР и потребовала вывести солдат из войны в Украине. По словам Зеленского, он видел от страны "открытый сигнал" о том, что Северная Корея помогает России оружием, снарядами и военными.

Президент отметил, что сейчас между Украиной и Южной Кореей "нормальный диалог" и страна выражает поддержку. Несмотря на то, что Корея ограничена в некоторых вещах, она помогает Украине, подчеркнул Зеленский.