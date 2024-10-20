Президент ПА НАТО – об участии солдат из КНДР в войне: Это демонстрирует слабость России
Участие военных из Северной Кореи в войне против Украины свидетельствует о слабости России. Такое мнение в интервью Радио Свобода высказал президент Парламентской ассамблеи НАТО Джерри Коннолли.
Он заявил, что в Северной Корее одна из крупнейших армий мира, но у солдат КНДР нет боевого опыта.
"У них были боевые действия последний раз во время Корейской войны. Итак, это уже 70 лет прошло. Практически не осталось уже солдат с той войны. Чтобы получить боевой опыт – куда вы можете податься за ним, если вы Северная Корея? Ну, их россияне пригласили воевать в Украину", – сказал Коннолли.
По его словам, с точки зрения Украины и НАТО это демонстрирует определенную слабость России.
"Вам нужны северокорейские войска для дислокации в Европе для боевых действий в Украине? Действительно? И почему России это нужно? Может потому, что, честно говоря, российский потенциал вымотался?" – подчеркнул Коннолли.
Президент ПА НАТО добавил, что потери россиян составляют более 600 000 убитыми, ранеными и пропавшими без вести.
"Эти цифры уже приближаются к уровню Второй мировой войны на начальных стадиях операции "Барбаросса" после 1941-го. Думаю, что это повод не столько для озабоченности, а повод посмотреть – что это говорит о современной российской армии?" – резюмировал он.
- 18 октября Буданов заявил, что в настоящее время почти 11 000 пехотинцев из Северной Кореи учатся на востоке РФ, чтобы воевать против Украины.
- Собеседник LIGA.net в военной разведке сообщил, что КНДР предоставила России только пехоту, в Южной Корее утверждали, что среди этих военных есть и спецназовцы.
- Нардеп Мережко заявил, что для влияния на Пхеньян Украина могла бы обратиться к Китаю, поскольку КНДР "в значительной степени" зависит от этой страны.