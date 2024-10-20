Президент ПА НАТО – об участии солдат из КНДР в войне: Это демонстрирует слабость России

Джерри Коннолли отметил, что в Северной Корее одна из самых больших армий мира, но солдаты не имеют боевого опыта

Джерри Коннолли (Фото: Tasos Katopodis/EPA)

Участие военных из Северной Кореи в войне против Украины свидетельствует о слабости России. Такое мнение в интервью Радио Свобода высказал президент Парламентской ассамблеи НАТО Джерри Коннолли.

Он заявил, что в Северной Корее одна из крупнейших армий мира, но у солдат КНДР нет боевого опыта.

"У них были боевые действия последний раз во время Корейской войны. Итак, это уже 70 лет прошло. Практически не осталось уже солдат с той войны. Чтобы получить боевой опыт – куда вы можете податься за ним, если вы Северная Корея? Ну, их россияне пригласили воевать в Украину", – сказал Коннолли.

По его словам, с точки зрения Украины и НАТО это демонстрирует определенную слабость России.

"Вам нужны северокорейские войска для дислокации в Европе для боевых действий в Украине? Действительно? И почему России это нужно? Может потому, что, честно говоря, российский потенциал вымотался?" – подчеркнул Коннолли.

Президент ПА НАТО добавил, что потери россиян составляют более 600 000 убитыми, ранеными и пропавшими без вести.

"Эти цифры уже приближаются к уровню Второй мировой войны на начальных стадиях операции "Барбаросса" после 1941-го. Думаю, что это повод не столько для озабоченности, а повод посмотреть – что это говорит о современной российской армии?" – резюмировал он.