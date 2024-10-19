Конгрессмен Тернер: Использование войск КНДР против Украины должно быть "красной линией"

Республиканец призвал Байдена провести брифинг Постоянного спецкомитета по разведке Палаты представителей о возможном участии войск КНДР в войне

Майк Тернер (Фото: Rod Lamkey/EPA)

Глава комитета по разведке Палаты представителей американского Конгресса Майк Тернер призвал президента США Джо Байдена определить использование северокорейских войск в войне против Украины как "красную линию". Об этом политик сообщил в социальной сети X и опубликовал письмо к Байдену.

Республиканец отметил, что публичные отчеты украинских и южнокорейских спецслужб подробно описывают возможное перемещение северокорейских войск на российских кораблях в этом месяце.

"Администрация не проинформировала Постоянный комитет по разведке или оборонный комитет Палаты представителей о каких-либо оценках разведывательных служб США или Пентагона относительно этих перемещений войск", – говорится в письме.

Тернер добавил, что эти перемещения войск "вызывают тревогу и являются эскалацией войны в Украине". По его мнению, в случае подтверждения это требует немедленной реакции США и союзников по НАТО во избежание расширения войны.

"Северокорейские войска, которые либо атакуют Украину с территории России, либо входят на территорию Украины, должны быть красной линией для Соединенных Штатов и НАТО. Ваша администрация должна сделать это абсолютно четко и недвусмысленно", – подчеркнул Тернер.

Он призвал Байдена провести немедленный секретный брифинг Постоянного специального комитета по разведке Палаты представителей о возможном участии северокорейских войск в войне против Украины.