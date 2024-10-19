Конгрессмен Тернер: Использование войск КНДР против Украины должно быть "красной линией"
Глава комитета по разведке Палаты представителей американского Конгресса Майк Тернер призвал президента США Джо Байдена определить использование северокорейских войск в войне против Украины как "красную линию". Об этом политик сообщил в социальной сети X и опубликовал письмо к Байдену.
Республиканец отметил, что публичные отчеты украинских и южнокорейских спецслужб подробно описывают возможное перемещение северокорейских войск на российских кораблях в этом месяце.
"Администрация не проинформировала Постоянный комитет по разведке или оборонный комитет Палаты представителей о каких-либо оценках разведывательных служб США или Пентагона относительно этих перемещений войск", – говорится в письме.
Тернер добавил, что эти перемещения войск "вызывают тревогу и являются эскалацией войны в Украине". По его мнению, в случае подтверждения это требует немедленной реакции США и союзников по НАТО во избежание расширения войны.
"Северокорейские войска, которые либо атакуют Украину с территории России, либо входят на территорию Украины, должны быть красной линией для Соединенных Штатов и НАТО. Ваша администрация должна сделать это абсолютно четко и недвусмысленно", – подчеркнул Тернер.
Он призвал Байдена провести немедленный секретный брифинг Постоянного специального комитета по разведке Палаты представителей о возможном участии северокорейских войск в войне против Украины.
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