КНДР решила отправить 12000 солдат, в том числе спецназ, на войну с Украиной – Южная Корея

Ким Чен Ын и солдаты КНДР (Иллюстративное фото: EPA)

Национальная разведывательная служба Южной Кореи заявила, что КНДР накануне решила направить четыре бригады численностью 12 000 солдат, в том числе спецназовцев, на войну России против Украины. Об этом сообщает южнокорейское издание Yonhap.

Это станет первым широкомасштабным развертыванием сухопутных сил Северной Кореи, отметили разведчики.

Источник Службы сообщил, что мобилизация этих войск уже началась.

Такая оценка ведомства последовала после того, как президент Южной Кореи Юн Сок Йоль созвал чрезвычайное совещание по безопасности на фоне растущих спекуляций о том, что КНДР может предоставить своих солдат для участия в войне РФ против Украины.

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В Офисе президента Республики заявили, что страна с самого начала в координации с союзниками "внимательно следила" за перемещением войск Северной Кореи в Россию и будет продолжать мониторить ситуацию и принимать "все необходимые меры для опережения".

Глава украинской военной разведки Кирилл Буданов заявлял, что сейчас почти 11 000 пехотинцев из Северной Кореи учатся на востоке России, чтобы воевать против Украины. По его данным, солдаты из КНДР будут использовать российскую технику и боеприпасы, а первый кадровый состав из 2600 солдат отправится в Курскую область.

Ранее представитель Белого дома Джон Кирби заявил, что США пока не могут однозначно подтвердить или опровергнуть данные о северокорейских солдатах в составе армии РФ.