Россия готовит на Дальнем Востоке 10 000 северокорейских военных – источник

Северокорейские военные на параде (Фото: ЕРА/JEON HEON-KYUN)

На Дальнем Востоке России проходит подготовка 10 000 северокорейских военных. Об этом LIGA.net сообщил источник в военной разведке.

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По словам источника, северокорейские военные готовятся для отправки на приграничные территории возле Украины. Кроме того, они будут привлекаться для ротации российских войск, чтобы освободить российский личный состав для других задач.

Ранее, утром 15 октября, собеседник в военной разведке сообщил LIGA.net, что на базе 11 отдельной десантно-штурмовой бригады оккупационной армии формируется "особый бурятский батальон", укомплектованный гражданами Северной Кореи.

Впоследствии появилась информация о том, что 18 военных из Северной Кореи уже сбежали со своих позиций на российско-украинской границе в Брянской и Курской областях РФ.