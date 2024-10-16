Россия готовит на Дальнем Востоке 10 000 северокорейских военных – источник
На Дальнем Востоке России проходит подготовка 10 000 северокорейских военных. Об этом LIGA.net сообщил источник в военной разведке.
По словам источника, северокорейские военные готовятся для отправки на приграничные территории возле Украины. Кроме того, они будут привлекаться для ротации российских войск, чтобы освободить российский личный состав для других задач.
Ранее, утром 15 октября, собеседник в военной разведке сообщил LIGA.net, что на базе 11 отдельной десантно-штурмовой бригады оккупационной армии формируется "особый бурятский батальон", укомплектованный гражданами Северной Кореи.
Впоследствии появилась информация о том, что 18 военных из Северной Кореи уже сбежали со своих позиций на российско-украинской границе в Брянской и Курской областях РФ.
- 4 октября 2024 года собеседник в ГУР сообщил, что в результате украинского ракетного удара вблизи временно оккупированного Донецка могли быть ликвидированы шесть северокорейских офицеров.
- 10 октября The Guardian писала, что военные КНДР в российских подразделениях помогают запускать баллистические ракеты по Украине. 12 октября WP писало, что несколько тысяч северокорейских пехотинцев проходят обучение в России и могут быть направлены на линию фронта в Украине до конца 2024 года.
- 13 октября президент Зеленский подтвердил, что Россия наращивает союзничество с Северной Кореей, заключающееся в отправке специалистов из КНДР "в помощь" российской оккупационной армии. 14 октября глава государства сообщил, что на заседании Ставки обсуждался вопрос фактического включения Северной Кореи в войну против Украины.