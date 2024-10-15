Россия формирует батальон из северокорейских граждан на базе бурятской бригады – источник

Ориентировочное количество личного состава этого батальона составляет около 3000 человек, заявил LIGA.net собеседник в военной разведке

Флаг КНДР (Фото: KCNA)

На базе 11 отдельной десантно-штурмовой бригады оккупационной армии РФ формируется "особый бурятский батальон", укомплектованный гражданами Северной Кореи. Об этом LIGA.net сообщил источник в военной разведке.

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По данным источника, ориентировочное количество личного состава этого батальона составляет около 3000 человек. В настоящее время военные обеспечиваются стрелковым вооружением и боеприпасами.

Разведчики предполагают, что батальон может быть привлечен к выполнению боевых задач вблизи Суджи и Курска.

Еще летом в Пентагоне заявляли, что северокорейские военные, которые прибудут "в помощь" российским оккупантам, станут "пушечным мясом". Вчера, 14 октября, президент Владимир Зеленский отметил, что КНДР "фактически включилась" в российско-украинскую войну.