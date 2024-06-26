"Станут пушечным мясом". США – о возможном участии военных КНДР в войне против Украины

Пэт Райдер заявил, что это точно то, что Вашингтону следует отслеживать

Пэт Райдер (Фото: Reddit)

США будут следить за потенциальной отправкой северокорейских военных в Украину для участия в войне на стороне России. Об этом на брифинге заявил спикер Пентагона Пэт Райдер.

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Чиновника попросили высказать позицию Минобороны США на возможное привлечение войск из КНДР к российско-украинской войне в будущем. Эти предположения появились в сети на фоне заключения двустороннего договора диктаторов Владимира Путина и Ким Чен Ына.

"Это точно та вещь, за которой следует следить", – ответил на просьбу Райдер.

В то же время он подчеркнул, что северокорейские военные, в случае их присоединения к российским захватчикам в Украине, скорее всего, станут "пушечным мясом".

"Если бы я был руководством военного персонала Северной Кореи, я бы поставил под сомнение свой выбор по отправке своих сил как пушечного мяса в незаконной войне против Украины", – сказал спикер Пентагона.

18 июня Путин впервые за 24 года прибыл с двухдневным визитом в КНДР. Он встретился с северокорейским диктатором Кимом.

Оба диктатора подписали договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между двумя странами.

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