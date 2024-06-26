"Стануть гарматним м'ясом". США – про можливу участь військових КНДР у війні проти України

Пет Райдер заявив, що це точно те, що Вашингтону слід відстежувати

Пет Райдер (Фото: Reddit)

США слідкуватимуть за потенційним відправленням північнокорейських військових до України для участі у війні на боці Росії. Про це на брифінгу заявив речник Пентагону Пет Райдер.

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Посадовця попросили висловити позицію Міноборони США на можливе залучення військ з КНДР у російсько-українській війні у майбутньому. Ці припущення з'явилися у мережі на тлі укладання двостороннього договору диктаторів Володимира Путіна та Кім Чен Ина.

"Це точно та річ, за якою варто слідкувати", – відповів на прохання Райдер.

Водночас він наголосив, що північнокорейські військові, у разі їх долучення до російських загарбників в Україні, найімовірніше, стануть "гарматним м'ясом".

"Якби я був керівництвом військового персоналу Північної Кореї, я б поставив під сумнів свій вибір щодо відправлення своїх сил як гарматного м'яса в незаконній війні проти України", – сказав речник Пентагону.

18 червня Путін вперше за 24 роки прибув з дводенним візитом до КНДР. Він зустрівся з північнокорейським диктатором Кімом.

Обидва диктатори підписали договір про всеосяжне стратегічне партнерство між двома країнами.

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