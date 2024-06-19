Путин прибыл в КНДР – встретится с Ким Чен Ыном, который помогает РФ с поставками оружия

Это первый визит российского диктатора в КНДР за последние 24 года

Ким Чен Ын и Владимир Путин (Фото: EPA)

Российский диктатор Владимир Путин прибыл с двухдневным визитом в Северную Корею по приглашению коллеги Ким Чен Ына. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

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По прибытии в Пхеньян Путина лично встретил Ким Чен Ын. Российские пропагандистские СМИ сообщают, что диктатора РФ в поездке сопровождают, в частности, первый вице-премьер Денис Мантуров, вице-премьер Александр Новак, министр обороны Андрей Белоусов и министр иностранных дел Сергей Лавров.

В Кремле отметили, что визит Путина в Северную Корею продлится два дня и будет включать встречи разных форматов, в том числе с Ким Чен Ыном.

До этого он не посещал КНДР 24 года – последний его визит в страну был в 2000 году.

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Еще осенью 2022 года в США заявляли, что КНДР тайно передает России артснаряды для войны с Украиной. Тогда Белый дом говорил, что Пхеньян пытается скрыть конечное место назначения поставок своего оружия – якобы оно идет в страны Ближнего Востока или Северной Африки.

В 2023 году Вашингтон показал карту с передвижением более 1000 контейнеров с северокорейским военным оборудованием и боеприпасами. По данным США этот груз доставляли в РФ.

В ноябре 2023 года Bloomberg писало, что стоимость поставок КНДР в Россию может достигать около $3 млрд.

4 января 2024 США подтвердили, что РФ получила баллистические ракеты от КНДР и применила ее во время атак по Украине 29 декабря и 2 января.

Минобороны Южной Кореи тогда также сообщало, что Пхеньян может продать России новый тип баллистических ракет для использования их Москвой в войне против Украины.

23 февраля ГУР Минобороны заявило, что КНДР отправила в Россию уже 1,5 млн артснарядов – вместо этого страна просит у Москвы ракетные технологии.

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