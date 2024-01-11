Министр обороны Южной Кореи: КНДР может продать России новый тип баллистических ракет

Глава Министерства обороны Южной Кореи считает, что КНДР может провести испытания твердотопливных баллистических ракет средней дальности уже в январе

Шин Вон Сик (Фото: EPA)

Северная Корея может продать России новые типы тактических управляемых ракет в дополнение к предполагаемым поставкам баллистических ракет малой дальности для использования Москвой в войне против Украины. Также КНДР может провести дальнейшие испытания оружия для эскалации напряженности в преддверии выборов в Южной Корее и США, заявил глава оборонного ведомства Южной Кореи Шин Вон Сик в интервью агентству Yonhap.

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По данным северокорейского пропагандистского издания KCNA, диктатор Северной Кореи Ким Чен Ын посетил оружейные заводы 10 января и указал на недавние "недостатки" в производстве боеприпасов, подчеркнув стратегическую важность основных видов вооружений. Он осмотрел мобильные пусковые установки ракет малой дальности.

Министр обороны Южной Кореи предположил, что этот визит может быть связан с возможными поставками Северной Кореей оружия в Россию, поскольку обе страны усиливают свое военное сотрудничество.

Шин Вон Сик заявил, что КНДР может провести испытания твердотопливных баллистических ракет средней дальности уже в январе 2024 года и может запустить ракету дальнего радиуса действия "под нормальным углом" для эскалации накануне ключевых выборов в Южной Корее и США.

"Северная Корея впервые провела испытательный запуск баллистической ракеты малой дальности в апреле 2022 года. Это новый тип оружия с ориентировочной дальностью полета 100-180 километров", – сказал Вон Сик.

Он добавил, что Северная Корея ранее заявляла о развертывании этих ракет для фронтовых войск, она может продать по крайней мере часть из них России, учитывая недавние подозрения относительно продажи баллистических ракет малой дальности.

"Учитывая недавнюю торговлю оружием, я думаю, Северная Корея могла продать их России", – сказал Шин, ссылаясь на вероятную продажу Северной Кореей баллистических ракет малой дальности KN-23 в Россию.

Ким Чен Ин посетил оружейные заводы в КНДР(Фото: Yonhap)

По оценкам министра, по состоянию на конец декабря 2023 года Северная Корея предоставила России около 5 000 контейнеров с вооружением, которые могут вместить около 2,3 млн снарядов калибра 152-мм или около 400 000 артиллерийских снарядов калибра 122-мм.

Шин выразил обеспокоенность по поводу вероятного предоставления Россией технологической помощи для северокорейской программы вооружений в обмен на торговлю оружием, в том числе шпионским спутником Пхеньяна.

Ким Чен Ин посетил оружейные заводы в КНДР (Фото: Yonhap)

4 января 2024 года издание WSJ написало, что КНДР уже передала России баллистические ракеты. В ГУР проверяют данные.

В тот же день в Белом доме подтвердили, что Россия получила баллистику от КНДР и применила ее во время атак по Украине 29 декабря и 2 января.

5 января посол Вашингтона в ООН заявила, что США ожидают, что Россия и дальше будет применять баллистические ракеты от Северной Кореи для ударов по критической инфраструктуре Украины и убийства гражданских.

Министр иностранных дел в 2014-2019 годах Климкин заявил в интервью LIGA.net, что Северная Корея получает боевой опыт использования баллистических ракет, передав их России. Это, по его мнению, угрожает не только для Украины, но и для западных союзников.

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