Північна Корея постачатиме Росії ще більше балістичних ракет для війни — США в ООН

Томас-Грінфілд заявила, що КНДР надала Росії пускові установки та кілька десятків балістичних ракет

Лінда Томас-Грінфілд (Фото: EPA/ERIK S. LESSER)

США очікують, що Росія й надалі застосовуватиме балістичні ракети від Північної Кореї для ударів по критичній інфраструктурі України та вбивства цивільних. Про це заявила посол Вашингтона в ООН Лінда Томас-Грінфілд.

Читайте нас у Telegram: тільки важливі та перевірені новини

За її словами, Пхеньян шукає військову допомогу в Росії в обмін на підтримку війни проти України.

"Модель поведінки РФ – зневага своїх обов'язків члена Ради безпеки ООН і держави-члена, підтримка режимів, що займаються поширенням зброї, балістичних ракет і пов'язаних з ними матеріальних засобів, – неприйнятна", — повідомила дипломат.

Вона зазначила, що КНДР прагне удосконалити свої системи доставляння ядерної зброї.

Томас-Грінфілд заявила, що США збирають засідання Ради безпеки ООН, аби порушити питання військової допомоги Росії з боку Північної Кореї.

У вересні 2023-го видання Yonhap писало, що після зустрічі з диктатором Путіним його північнокорейський "колега" Кім Чен Ин провів засідання політбюро ЦК Трудової партії, вищого органу керівництва КНДР, і наказав "максимально поглиблювати відносини з Росією".

4 січня 2024 року видання WSJ написало, що КНДР вже передала Росії балістичні ракети. У ГУР перевіряють дані.

У той же день у Білому домі підтвердили, що РФ отримала балістику від КНДР і застосувала її під час атак по Україні 29 грудня та 2 січня.

Читайте також: Північна Корея заплатить високу ціну за передавання балістичних ракет Росії – союзники