Кім Чен Ин наказав "максимально поглибити" зв'язки з РФ після зустрічі з Путіним – Yonhap

Після зустрічі з російським диктатором Володимиром Путіним північнокорейський диктатор Кім Чен Ин провів засідання політбюро ЦК Трудової партії, найвищого органу керівництва КНДР, і наказав "максимально поглиблювати відносини з Росією". Про це повідомляє Yonhap.

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Під час засідання Кім наголосив на необхідності "зміцнення тісних контактів і співпраці між двома країнами", давши керівництву Північної Кореї "активно діяти для поглиблення двосторонніх зв’язків із Росією у всіх сферах і виведення їх на новий високий рівень".

Офіційні особи, що були присутні на зустрічі, заявили, що нещодавня поїздка Кіма до Росії нібито "внесла радикальні зміни у світову геополітичну ситуацію".

12 вересня диктатор КНДР прибув на своєму бронепоїзді до Росії – там він провів переговори з "колегою" Путіним у Владивостоці, а також відвідав космодром "Східний" на Амурі.

Видання Bloomberg писало, що перша за чотири роки поїздка Кіма за межі Північної Кореї буде присвячена постачанню боєприпасів до Росії.

Начальник Головного управління розвідки Кирило Буданов на тлі нещодавньої поїздки північнокорейського диктатора Кім Чен Ина до Росії заявляв, що КНДР вже півтора місяця передає Москві снаряди та ракети для "Градів".

Ще у вересні 2022 року NYT повідомляла, що Росія закуповує снаряди у КНДР. Пхеньян це заперечує, радить "заткнутися" США.

У листопаді в Білому домі заявили, що КНДР таємно постачає Росії снаряди.

11 вересня NYT повідомило, що диктатор КНДР Кім Чен Ин виїхав на своєму бронепоїзді у напрямку Росії, де, найімовірніше, проведе переговори зі своїм "колегою" Путіним.

Представник Головного управління розвідки заявив, що немає підстав вважати, що прохання РФ щодо боєприпасів від Північної Кореї будуть задоволені, і не слід "драматизувати" щодо впливу такої допомоги.

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