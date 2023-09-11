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YTN: Кім Чен Ин на бронепоїзді їде до РФ. Найімовірніше, обговорить із Путіним постачання зброї

Этот материал также доступен на русском
11.09.2023, 11:46
YTN: Кім Чен Ин на бронепоїзді їде до РФ. Найімовірніше, обговорить із Путіним постачання зброї - Фото
Кім Чен Ин (Фото: EPA)

Диктатор Північної Кореї Кім Чен Ин виїхав на своєму бронепоїзді у напрямку Росії, де, найімовірніше, проведе переговори зі своїм "колегою" Володимиром Путіним. Про це повідомив південнокорейський канал YTN із посиланням на неназваного урядовця.

Корейці пишуть, що бронепоїзд Кіма покинув Пхеньян 11 вересня і попрямував у бік кордону з Росією.

Передбачається, що глава КНДР їде до Владивостока, де проходить Східний економічний форум — у Сеулі очікують, що Кім проведе переговори з Путіним 13 вересня.

Видання Bloomberg пише, що перша за чотири роки поїздка Кіма за межі Північної Кореї буде присвячена постачанню боєприпасів до Росії.

Аналітик Теренс Реріг заявив журналістам, що постачання боєприпасів із Північної Кореї навряд чи матимуть вирішальне значення у короткостроковій перспективі, але полегшать Росії продовження війни на виснаження.

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Дмитро Гриниченко
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війнаволодимир путінвійськова допомогаКім Чен ИнПівнічна Корея
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