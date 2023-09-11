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YTN: Ким Чен Ын на бронепоезде едет в РФ. Скорее всего, обсудит с Путиным поставки оружия

Цей матеріал також доступний українською
11.09.2023, 11:46
YTN: Ким Чен Ын на бронепоезде едет в РФ. Скорее всего, обсудит с Путиным поставки оружия - Фото
Ким Чен Ын (Фото: EPA)

Диктатор Северной Кореи Ким Чен Ын выехал на своем бронепоезде в направлении России, где, скорее всего, проведет переговоры со своим "коллегой" Владимиром Путиным. Об этом сообщил южнокорейский канал YTN со ссылкой на неназванного правительственного чиновника.

Корейцы пишут, что бронепоезд Кима покинул Пхеньян 11 сентября и направился в сторону границы с Россией. 

Предполагается, что глава КНДР едет во Владивосток, где проходит Восточный экономический форум — в Сеуле ожидают, что Ким проведет переговоры с Путиным 13 сентября. 

Издание Bloomberg пишет, что первая за четыре года поездка Кима за пределы Северной Кореи будет посвящена поставкам боеприпасов в Россию. 

Аналитик Теренс Рериг заявил журналистам, что поставки боеприпасов из Северной Кореи вряд ли будут иметь решающее значение в краткосрочной перспективе, но облегчат России продолжение войны на истощение.

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Дмитрий Гриниченко
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