YTN: Ким Чен Ын на бронепоезде едет в РФ. Скорее всего, обсудит с Путиным поставки оружия

Диктатор Северной Кореи Ким Чен Ын выехал на своем бронепоезде в направлении России, где, скорее всего, проведет переговоры со своим "коллегой" Владимиром Путиным. Об этом сообщил южнокорейский канал YTN со ссылкой на неназванного правительственного чиновника.

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Корейцы пишут, что бронепоезд Кима покинул Пхеньян 11 сентября и направился в сторону границы с Россией.

Предполагается, что глава КНДР едет во Владивосток, где проходит Восточный экономический форум — в Сеуле ожидают, что Ким проведет переговоры с Путиным 13 сентября.

Издание Bloomberg пишет, что первая за четыре года поездка Кима за пределы Северной Кореи будет посвящена поставкам боеприпасов в Россию.

Аналитик Теренс Рериг заявил журналистам, что поставки боеприпасов из Северной Кореи вряд ли будут иметь решающее значение в краткосрочной перспективе, но облегчат России продолжение войны на истощение.

В конце июля 2023 года в Пхеньян ездил глава военного ведомства России Шойгу. Он встретился с местным коллегой Кан Сун Намом и самим Кимом.

После этого Госдеп США сообщил, что Россия намерена заключить соглашение с режимом Кима об импорте северокорейского оружия.

США пытаются санкциями сорвать поставку оружия из КНДР в Россию.

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