YTN: Ким Чен Ын на бронепоезде едет в РФ. Скорее всего, обсудит с Путиным поставки оружия
Диктатор Северной Кореи Ким Чен Ын выехал на своем бронепоезде в направлении России, где, скорее всего, проведет переговоры со своим "коллегой" Владимиром Путиным. Об этом сообщил южнокорейский канал YTN со ссылкой на неназванного правительственного чиновника.
Корейцы пишут, что бронепоезд Кима покинул Пхеньян 11 сентября и направился в сторону границы с Россией.
Предполагается, что глава КНДР едет во Владивосток, где проходит Восточный экономический форум — в Сеуле ожидают, что Ким проведет переговоры с Путиным 13 сентября.
Издание Bloomberg пишет, что первая за четыре года поездка Кима за пределы Северной Кореи будет посвящена поставкам боеприпасов в Россию.
Аналитик Теренс Рериг заявил журналистам, что поставки боеприпасов из Северной Кореи вряд ли будут иметь решающее значение в краткосрочной перспективе, но облегчат России продолжение войны на истощение.
- В конце июля 2023 года в Пхеньян ездил глава военного ведомства России Шойгу. Он встретился с местным коллегой Кан Сун Намом и самим Кимом.
- После этого Госдеп США сообщил, что Россия намерена заключить соглашение с режимом Кима об импорте северокорейского оружия.
- США пытаются санкциями сорвать поставку оружия из КНДР в Россию.
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