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Ким уволил топ-генерала. Аналитик считает, чтобы не допустить появления "своего Пригожина"

Цей матеріал також доступний українською
10.08.2023, 11:09
Ким уволил топ-генерала. Аналитик считает, чтобы не допустить появления
Ким Чен Ын (Фото: EPA)

Диктатор Северной Кореи Ким Чен Ын отправил в отставку главнокомандующего вооруженными силами КНДР на фоне перестановок в военном руководстве и заявил, что армия "должна готовиться к войне". Об этом сообщил местный рупор пропаганды Центральное телеграфное агентство Кореи.

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Генерала Ли Ёнгиля поставили вместо уволенного начальника Генерального штаба КНДР Пак Су Иля. Помимо этого, были уволены, переведены или назначены и другие "старшие офицеры".

Других подробностей, как это обычно происходит в изолированной стране, нет. Неясно, сохранит ли Ли должность министра обороны.

Ли Ёнгиль — давний член военной элиты Северной Кореи, который, прежде чем взойти на вершину, пережил в своей карьере взлеты и падения, отмечает CNN. В начале 2016 года появились сообщения о его "смерти через повешение по указанию Кима", опровергнутые в мае того же года.

Эксперты по Северной Корее полагают, что ничего экстраординарного не произошло: КНДР регулярно обновляет свое военное руководство. Некоторые военачальники позже вновь появляются на других должностях, а другие исчезают из поля зрения общественности.

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Лейф-Эрик Исли, профессор международных исследований Женского университета Ихва в Сеуле, считает, что северокорейский лидер, возможно, пытается делать так, чтобы "не допустить появления в Северной Корее кого-либо вроде [влиятельного "бунтаря"] Евгения Пригожина".

Помимо кадровых ротаций, Ким "поставил задачу" по расширению мощностей по производству оружия.

На прошлой неделе он посетил оружейные заводы, призвав нарастить производство реактивных снарядов, артиллерийских боеприпасов и другого оружия. Это произошло после визита в Пхеньян военной делегации РФ во главе с министром обороны Сергеем Шойгу.

ЦТАК пишет о "важном вопросе более тщательной подготовки армии к войне, учитывая тяжелую политическую и военную ситуацию, сложившуюся на Корейском полуострове". В целом, "полная подготовка к войне" была главным пунктом повестки дня встречи, пишут пропагандисты.

Євген Пилипенко
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ким чен ынкндрсеверная корея
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