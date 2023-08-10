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Кім Чен Ин звільнив топгенерала. Аналітик вважає – щоб не допустити появи "свого Пригожина"

Этот материал также доступен на русском
10.08.2023, 11:09
Кім Чен Ин звільнив топгенерала. Аналітик вважає – щоб не допустити появи
Кім Чен Ин (Фото: EPA)

Диктатор Північної Кореї Кім Чен Ин відправив у відставку головнокомандувача збройних сил КНДР на тлі перестановок у військовому керівництві та заявив, що армія "має готуватися до війни". Про це повідомив місцевий рупор пропаганди Центральна телеграфна агенція Кореї.

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Генерала Лі Йонгіля поставили замість звільненого начальника Генерального штабу КНДР Пак Су Іля. Крім цього, було звільнено, переведено чи призначено й інших "старших офіцерів".

Інших подробиць, як це зазвичай відбувається в ізольованій країні, немає. Незрозуміло, чи збереже Лі посаду міністра оборони.

Лі Йонгіль – давній член військової еліти Північної Кореї, який, перш ніж зійти на вершину, пережив у своїй кар'єрі злети та падіння, зазначає CNN. На початку 2016 року з'явилися повідомлення про його "смерть через повішення за вказівкою Кіма", спростовані у травні того ж року.

Експерти з Північної Кореї вважають, що нічого екстраординарного не сталося: КНДР регулярно оновлює своє військове керівництво. Деякі воєначальники пізніше знову з'являються на інших посадах, інші зникають з поля зору громадськості.

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Лейф-Ерік Іслі, професор міжнародних досліджень Жіночого університету Іхва в Сеулі, вважає, що північнокорейський лідер, можливо, намагається робити так, щоб "не допустити появи в Північній Кореї будь-кого на кшталт [впливового "бунтаря"] Євгена Пригожина".

Крім кадрових ротацій, Кім "поставив завдання" розширити потужності з виробництва зброї.

Минулого тижня він відвідав заводи зброї, закликавши наростити виробництво реактивних снарядів, артилерійських боєприпасів та іншої зброї. Це сталося після візиту до Пхеньяна військової делегації РФ на чолі з міністром оборони Сергієм Шойгу.

ЦТАК пише про "важливе питання більш ретельної підготовки армії до війни, враховуючи важку політичну та військову ситуацію, що склалася на Корейському півострові". Загалом "повна підготовка до війни" була головним пунктом порядку денного зустрічі, пишуть пропагандисти.

Євген Пилипенко
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Кім Чен ИнКНДРПівнічна Корея
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