ГУР: Путін проситиме у Кіма зброю, немає підстав вважати, що всі його забаганки виконають

Під час зустрічі з диктатором Північної Кореї Кім Чен Ином його російський "колега" Володимир Путін проситиме про військову допомогу в артилерійських снарядах, озброєнні та боєкомплекті радянських зразків. Немає підстав вважати, що ці прохання будуть задоволені, і не слід "драматизувати" щодо впливу такої допомоги, заявив представник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов в етері телемарафону.

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"Це питання обговорювалось, і наразі нічого наднового там не буде. Путін буде просити. І сам факт дуже красномовний, що ось люди себе називають великою державою, називають якоюсь там другою армією у світі і звертаються до інших держав, Північної Кореї наразі. І буде говорити знову про артилерійські снаряди, про допомогу в озброєнні, про зброю і БК радянських зразків", – сказав Юсов.

Він зауважив, що про таку ж допомогу говорив очільник Міноборони РФ Сергій Шойгу під час свого візиту до КНДР у липні 2023 року.

За словами Юсова, немає підстав вважати, що "всі побажання" російського диктатора будуть задоволені.

"Насправді у світі зовсім небагато держав, які на офіційному рівні готові говорити про співпрацю у військовій сфері й допомогу для світового ізгоя, яким сьогодні є Росія і путінський режим. Тому, звичайно, будь-яка допомога для Путіна це погано для України. Наскільки це істотно вплине? Думаю, що драматизувати ми тут не повинні", – додав він.

Представник ГУР нагадав, що Україна також не сама, і весь вільний світ їй так само допомагає.

Також будь-які подібні дії з боку Путіна можуть інтенсифікувати процес допомоги Україні, підсумував Юсов.

11 вересня NYT повідомило, що диктатор КНДР Кім Чен Ин виїхав на своєму бронепоїзді у напрямку Росії, де, найімовірніше, проведе переговори зі своїм "колегою" Путіним.

Видання Bloomberg пише, що перша за чотири роки поїздка Кіма за межі Північної Кореї буде присвячена постачанню боєприпасів до Росії.

На думку військових аналітиків, таке передання навряд чи суттєво змінить перебіг бойових дій, передає Reuters.

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