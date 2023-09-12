ГУР: Путін проситиме у Кіма зброю, немає підстав вважати, що всі його забаганки виконають
Під час зустрічі з диктатором Північної Кореї Кім Чен Ином його російський "колега" Володимир Путін проситиме про військову допомогу в артилерійських снарядах, озброєнні та боєкомплекті радянських зразків. Немає підстав вважати, що ці прохання будуть задоволені, і не слід "драматизувати" щодо впливу такої допомоги, заявив представник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов в етері телемарафону.
"Це питання обговорювалось, і наразі нічого наднового там не буде. Путін буде просити. І сам факт дуже красномовний, що ось люди себе називають великою державою, називають якоюсь там другою армією у світі і звертаються до інших держав, Північної Кореї наразі. І буде говорити знову про артилерійські снаряди, про допомогу в озброєнні, про зброю і БК радянських зразків", – сказав Юсов.
Він зауважив, що про таку ж допомогу говорив очільник Міноборони РФ Сергій Шойгу під час свого візиту до КНДР у липні 2023 року.
За словами Юсова, немає підстав вважати, що "всі побажання" російського диктатора будуть задоволені.
"Насправді у світі зовсім небагато держав, які на офіційному рівні готові говорити про співпрацю у військовій сфері й допомогу для світового ізгоя, яким сьогодні є Росія і путінський режим. Тому, звичайно, будь-яка допомога для Путіна це погано для України. Наскільки це істотно вплине? Думаю, що драматизувати ми тут не повинні", – додав він.
Представник ГУР нагадав, що Україна також не сама, і весь вільний світ їй так само допомагає.
Також будь-які подібні дії з боку Путіна можуть інтенсифікувати процес допомоги Україні, підсумував Юсов.
- 11 вересня NYT повідомило, що диктатор КНДР Кім Чен Ин виїхав на своєму бронепоїзді у напрямку Росії, де, найімовірніше, проведе переговори зі своїм "колегою" Путіним.
- Видання Bloomberg пише, що перша за чотири роки поїздка Кіма за межі Північної Кореї буде присвячена постачанню боєприпасів до Росії.
- На думку військових аналітиків, таке передання навряд чи суттєво змінить перебіг бойових дій, передає Reuters.
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