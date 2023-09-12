ГУР: Путин будет просить у Кима оружие, нет оснований думать, что все его прихоти выполнят
Во время встречи с диктатором Северной Кореи Ким Чен Ыном его российский "коллега" Владимир Путин будет просить о военной помощи в артиллерийских снарядах, вооружении и боекомплекте советских образцов. Нет оснований полагать, что эти просьбы будут удовлетворены, и не следует "драматизировать" по поводу влияния такой помощи, заявил представитель Главного управления разведки Минобороны Андрей Юсов в эфире телемарафона.
"Этот вопрос обсуждался, и пока ничего сверхнового там не будет. Путин будет просить. И сам факт очень красноречив, что вот люди себя называют великой державой, называют какой-то второй армией в мире и обращаются к другим государствам, Северной Корее сейчас. И будет говорить снова об артиллерийских снарядах, о помощи в вооружении, об оружии и БК советских образцов", – сказал Юсов.
Он отметил, что о такой же помощи говорил глава Минобороны РФ Сергей Шойгу во время своего визита в КНДР в июле 2023 года.
По словам Юсова, нет оснований полагать, что "все пожелания" российского диктатора будут удовлетворены.
"На самом деле в мире совсем немного государств, которые на официальном уровне готовы говорить о сотрудничестве в военной сфере и помощи для мирового изгоя, которым сегодня является Россия и путинский режим. Поэтому, конечно, любая помощь для Путина это плохо для Украины. На сколько это существенно повлияет? Думаю, что драматизировать мы здесь не должны", – добавил он.
Представитель ГУР напомнил, что Украина тоже не одна, и весь свободный мир ей так же помогает.
Также любые подобные действия со стороны Путина могут интенсифицировать процесс помощи Украине, подытожил Юсов.
- 11 сентября NYT сообщило, что диктатор КНДР Ким Чен Ын выехал на своем бронепоезде в направлении России, где, вероятнее всего, проведет переговоры со своим "коллегой" Путиным.
- Издание Bloomberg пишет, что первая за четыре года поездка Кима за пределы Северной Кореи будет посвящена поставкам боеприпасов в Россию.
- По мнению военных аналитиков, такая передача вряд ли существенно изменит ход боевых действий, передает Reuters.
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