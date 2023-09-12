ГУР: Путин будет просить у Кима оружие, нет оснований думать, что все его прихоти выполнят

Во время встречи с диктатором Северной Кореи Ким Чен Ыном его российский "коллега" Владимир Путин будет просить о военной помощи в артиллерийских снарядах, вооружении и боекомплекте советских образцов. Нет оснований полагать, что эти просьбы будут удовлетворены, и не следует "драматизировать" по поводу влияния такой помощи, заявил представитель Главного управления разведки Минобороны Андрей Юсов в эфире телемарафона.

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"Этот вопрос обсуждался, и пока ничего сверхнового там не будет. Путин будет просить. И сам факт очень красноречив, что вот люди себя называют великой державой, называют какой-то второй армией в мире и обращаются к другим государствам, Северной Корее сейчас. И будет говорить снова об артиллерийских снарядах, о помощи в вооружении, об оружии и БК советских образцов", – сказал Юсов.

Он отметил, что о такой же помощи говорил глава Минобороны РФ Сергей Шойгу во время своего визита в КНДР в июле 2023 года.

По словам Юсова, нет оснований полагать, что "все пожелания" российского диктатора будут удовлетворены.

"На самом деле в мире совсем немного государств, которые на официальном уровне готовы говорить о сотрудничестве в военной сфере и помощи для мирового изгоя, которым сегодня является Россия и путинский режим. Поэтому, конечно, любая помощь для Путина это плохо для Украины. На сколько это существенно повлияет? Думаю, что драматизировать мы здесь не должны", – добавил он.

Представитель ГУР напомнил, что Украина тоже не одна, и весь свободный мир ей так же помогает.

Также любые подобные действия со стороны Путина могут интенсифицировать процесс помощи Украине, подытожил Юсов.

11 сентября NYT сообщило, что диктатор КНДР Ким Чен Ын выехал на своем бронепоезде в направлении России, где, вероятнее всего, проведет переговоры со своим "коллегой" Путиным.

Издание Bloomberg пишет, что первая за четыре года поездка Кима за пределы Северной Кореи будет посвящена поставкам боеприпасов в Россию.

По мнению военных аналитиков, такая передача вряд ли существенно изменит ход боевых действий, передает Reuters.

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