Ким Чен Ын приказал "максимально углубить" связи с РФ после встречи с Путиным – Yonhap

После встречи с российским диктатором Владимиром Путиным северокорейский диктатор Ким Чен Ын провел заседание политбюро ЦК Трудовой партии, высшего органа руководства КНДР, и приказал "максимально углублять отношения с Россией". Об этом сообщает Yonhap.

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В ходе заседания Ким отметил необходимость "укрепления тесных контактов и сотрудничества между двумя странами", дав руководству Северной Кореи "активно действовать для углубления двусторонних связей с Россией во всех областях и выведения их на новый высокий уровень".

Присутствовавшие на встрече официальные лица заявили, что недавняя поездка Кима в Россию якобы "внесла радикальные изменения в мировую геополитическую ситуацию".

12 сентября диктатор КНДР прибыл на своем бронепоезде в Россию – там он провел переговоры с "коллегой" Путиным во Владивостоке, а также посетил космодром "Восточный" на Амуре.

Издание Bloomberg писало, что первая за четыре года поездка Кима за пределы Северной Кореи будет посвящена поставкам боеприпасов в Россию.

Начальник Главного управления разведки Кирилл Буданов на фоне недавней поездки северокорейского диктатора Ким Чен Ына в Россию заявлял, что КНДР уже полтора месяца передает Москве снаряды и ракеты для "Градов".

Еще в сентябре 2022 года NYT сообщала, что Россия закупает снаряды у КНДР. Пхеньян это отрицает, советует "заткнуться" США.

В ноябре в Белом доме заявили, что КНДР тайно снабжает Россию снарядами.

11 сентября NYT сообщило, что диктатор КНДР Ким Чен Ын выехал на своем бронепоезде в направлении России, где, вероятнее всего, проведет переговоры со своим "коллегой" Путиным.

Представитель Главного управления разведки заявил, что нет оснований полагать, что просьбы РФ по боеприпасам от Северной Кореи будут удовлетворены, и не следует "драматизировать" по влиянию такой помощи.

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