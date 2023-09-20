The Economist: КНДР большую часть 2023 года передает России снаряды и ракеты типа "Катюша"

Западное издание The Economist со ссылкой на источники в американской разведке пишет, что Северная Корея большую часть 2023 года поставляет России 152-мм снаряды и ракеты типа "Катюша".

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Отмечается, что Пхеньян мог предоставить Москве широкий спектр вооружения.

Помимо беспилотников и ракет типа KN-23, являющихся почти точной копией российской баллистической ракеты "Искандер", она может предложить самоходные гаубицы и реактивные системы залпового огня.

Согласно данным американской разведки, известно о регулярных поставках в РФ 152-мм снарядов и ракет типа "Катюша".

"Россия покупает оружие у КНДР и Ирана, потому что оба режима уже настолько сильно пострадали от международных санкций, что им нечего терять, но они могут многое выиграть, ведя дела с российским диктатором Владимиром Путиным", – говорится в материале.

Начальник Главного управления разведки Кирилл Буданов на фоне недавней поездки северокорейского диктатора Ким Чен Инна в Россию заявлял, что КНДР уже полтора месяца передает Москве снаряды и ракеты для "Градов".

Еще в сентябре 2022 года NYT сообщала, что Россия закупает снаряды у КНДР. Пхеньян это отрицает, советует "заткнуться" США.

В ноябре в Белом доме заявили, что КНДР тайно снабжает России снарядами.

11 сентября NYT сообщило, что диктатор КНДР Ким Чен Ын уехал на своем бронепоезде в направлении России, где, вероятнее всего, проведет переговоры со своим "коллегой" Путиным.

Представитель Главного управления разведки заявил, что нет оснований полагать, что просьбы РФ по боеприпасам от Северной Кореи будут удовлетворены, и не следует "драматизировать" по влиянию такой помощи.

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