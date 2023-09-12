NYT о бронепоезде диктатора КНДР: Медленный, пуленепробиваемый, полон вина – фото, видео

Поезд, на котором перемещается диктатор Северной Кореи Ким Чен Ын, – пуленепробиваемый, медленный и "полон вина". Об этом говорится в материале The New York Times.

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Журналисты отметили, что большая часть того, что известно о поезде Кима, получена из отчетов разведки, воспоминаний чиновников, которым разрешалось путешествовать на его борту в предыдущие эпохи, и из редких кадров госСМИ Северной Кореи.

По данным NYT, когда сотрудники внешней разведки ищут доказательства того, что лидер Северной Кореи выезжает из страны, они всегда ищут местонахождение поезда, "окрашенного в тусклый зеленый цвет".

Один такой поезд был замечен 12 сентября, он двигался в направлении Владивостока, где находится российский диктатор Владимир Путин. ГосСМИ Северной Кореи подтвердили, что Ким действительно выехал из Пхеньяна.

По данным NYT, зеленый поезд Кима – это специальный пуленепробиваемый поезд, на котором диктатор Северной Кореи, а также его отец и дедушка, руководившие КНДР до него, ездили в Китай, Россию или бывший Советский Союз.

"Членам семьи не хватает уверенности в том, что они смогут совершить безопасное путешествие на дальние расстояния на одном из ветхих парков старых пассажирских самолетов советской эпохи", – сказано в материале.

Ссылаясь на южнокорейский репортаж 2009 года, основанный на секретной информации, в NYT сообщили, что в распоряжении Кима имеется "не менее 90 вагонов строгого режима". Согласно отчету, написанному во времена отца Кима, Ким Чен Ира, каждый раз, когда лидер путешествует, курсируют три поезда: поезд передовой охраны, поезд лидера и третий, перевозящий дополнительных телохранителей.

Сообщается, что каждый из вагонов пуленепробиваемый, что делает их тяжелее среднестатистического на тысячи тонн и приводит к медленной езде. По оценкам, эти поезда могут развивать максимальную скорость всего до 60 км/ч.

Согласно отчету за 2009 год, во времена Ким Чен Ира 100 офицеров службы безопасности путешествовали в передовом поезде, обыскивая станции на предмет бомб и других угроз и проверяя безопасность путей. Кроме того, для большей безопасности поезд сопровождали военные вертолеты и самолеты.

Согласно отчету, по всей Северной Корее построено 20 железнодорожных станций только для личного пользования лидера.

В материале NYT журналисты напомнили, как во время первого госвизита Кима в КНР в 2018 году он встретил высокопоставленного китайского чиновника, который сел в его поезд в вагон, заставленный розовыми диванами.

А в 2015 году Ким Чен Ына видели сидящим за длинным белым столом в конференц-зале. На аналогичном видео 2011 года было видно, как его отец, Ким Чен Ир, проводит заседание суда в том же купе. На старом видео хорошо виден телевизор с плоским экраном, а на более свежем – портативный компьютер.

75-летний бывший российский чиновник Константин Пуликовский, путешествовавший с экс-лидером КНДР по России в 2011 году, рассказал, что в этом поезде можно было заказать любое блюдо российской, китайской, корейской, японской и французской кухни.

По словам Пуликовского, лидер КНДР настоял на том, чтобы живых омаров и другие свежие деликатесы доставляли в поезд, когда он пересекает Сибирь, а ящики с бордоскими и бургундскими винами были доставлены самолетом из Парижа.

"Когда Киму было скучно, он прибегал к помощи группы артисток, известных как дирижеры, которые пели ему серенады на корейском и русском языках", – сказано в материале NYT.

По данным СМИ, нынешний лидер Северной Кореи предпочитает швейцарский сыр, шампанское Cristal и коньяк Hennessy.

11 сентября NYT сообщило, что диктатор КНДР Ким Чен Ын выехал на своем бронепоезде в направлении России, где, вероятнее всего, проведет переговоры со своим "коллегой" Путиным.

Издание Bloomberg пишет, что первая за четыре года поездка Кима за пределы Северной Кореи будет посвящена поставкам боеприпасов в Россию.

По мнению военных аналитиков, такая передача вряд ли существенно изменит ход боевых действий, передает Reuters.

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