NYT про бронепоїзд диктатора КНДР: Повільний, куленепробивний, повний вина – фото, відео

Потяг, на якому переміщається диктатор Північної Кореї Кім Чен Ин, – куленепробивний, повільний і "повний вина". Про це йдеться у матеріалі The New York Times.

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Журналісти зазначили, що більшу частину того, що відомо про поїзд Кіма, отримано зі звітів розвідки, спогадів чиновників, яким дозволялося подорожувати на його борту в попередні епохи, та з рідкісних кадрів держЗМІ Північної Кореї.

За даними NYT, коли працівники зовнішньої розвідки шукають докази того, що лідер Північної Кореї виїжджає з країни, вони завжди шукають місцеперебування поїзда, "пофарбованого у тьмяний зелений колір".

Один такий потяг був помічений 12 вересня, він рухався у напрямку Владивостока, де знаходиться російський диктатор Володимир Путін. ДержЗМІ Північної Кореї підтвердили, що Кім справді виїхав із Пхеньяна.

За даними NYT, зелений потяг Кіма – це спеціальний куленепробивний поїзд, на якому диктатор Північної Кореї, а також його батько і дідусь, які керували КНДР до нього, їздили до Китаю, Росії або колишнього Радянського Союзу.

"Членам сім'ї не вистачає впевненості в тому, що вони зможуть здійснити безпечну подорож на далекі відстані на одному зі старих парків старих пасажирських літаків радянської епохи", – йдеться в матеріалі.

Посилаючись на південнокорейський репортаж 2009 року, заснований на секретній інформації, в NYT повідомили, що в розпорядженні Кіма є "щонайменше 90 вагонів суворого режиму". Згідно зі звітом, написаним за часів батька Кіма, Кім Чен Іра, щоразу, коли лідер подорожує, курсують три поїзди: поїзд передової охорони, поїзд лідера та третій, який перевозить додаткових тілоохоронців.

Повідомляється, що кожен із вагонів куленепробивний, що робить їх важчим за середньостатистичний на тисячі тонн і призводить до повільної їзди. За оцінками, ці поїзди можуть розвивати максимальну швидкість лише до 60 км/год.

Згідно зі звітом за 2009 рік, за часів Кім Чен Іра 100 офіцерів служби безпеки подорожували передовим поїздом, обшукуючи станції на предмет бомб та інших загроз та перевіряючи безпеку шляхів. Крім того, для більшої безпеки поїзд супроводжували військові гелікоптери та літаки.

Згідно зі звітом, у всій Північній Кореї збудовано 20 залізничних станцій лише для особистого користування лідера.

У матеріалі NYT журналісти нагадали, як під час першого держвізиту Кіма в КНР у 2018 році він зустрів високопоставленого китайського чиновника, який сів до його поїзда у вагон, заставлений рожевими диванами.

А в 2015 році Кім Чен Ина бачили за довгим білим столом у конференц-залі. На аналогічному відео 2011 року було видно, як його батько Кім Чен Ір проводить засідання суду в тому ж купе. На старому відео добре видно телевізор із плоским екраном, а на свіжішому – портативний комп'ютер.

75-річний колишній російський чиновник Костянтин Пуліковський, який подорожував з екслідером КНДР Росією в 2011 році, розповів, що в цьому поїзді можна було замовити будь-яку страву російської, китайської, корейської, японської та французької кухні.

За словами Пуліковського, лідер КНДР наполягав на тому, щоб живих омарів та інші свіжі делікатеси доставляли до поїзда, коли він перетинає Сибір, а ящики з бордоськими та бургундськими винами були доставлені літаком із Парижа.

"Коли Кіму було нудно, він вдавався до допомоги групи артисток, відомих як диригентки, які співали йому серенади корейською та російською мовами", – йдеться в матеріалі NYT.

За даними ЗМІ, нинішній лідер Північної Кореї віддає перевагу швейцарському сиру, шампанському Cristal і коньяку Hennessy.

11 вересня NYT повідомило, що диктатор КНДР Кім Чен Ин виїхав на своєму бронепоїзді у напрямку Росії, де, найімовірніше, проведе переговори зі своїм "колегою" Путіним.

Видання Bloomberg пише, що перша за чотири роки поїздка Кіма за межі Північної Кореї буде присвячена постачанням боєприпасів до Росії.

На думку військових аналітиків, таке передання навряд чи суттєво змінить перебіг бойових дій, передає Reuters.

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