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The Economist: КНДР більшу частину 2023 року передає Росії снаряди та ракети типу "Катюша"

Этот материал также доступен на русском
20.09.2023, 22:56
The Economist: КНДР більшу частину 2023 року передає Росії снаряди та ракети типу
Бойова реактивна установка "Катюша" (Фото: ресурс окупантів)

Західне видання The Economist з посиланням на джерела в американській розвідці пише, що Північна Корея більшу частину 2023 року постачає Росії 152-мм снаряди та ракети типу "Катюша".

Зазначається, що Пхеньян міг би надати Москві широкий спектр озброєння.

Крім безпілотників і ракет на кшталт KN-23, які є майже точною копією російської балістичної ракети "Іскандер", вона може запропонувати самохідні гаубиці та реактивні системи залпового вогню.

Згідно з даними американської розвідки, відомо про регулярне постачання у РФ 152-мм снарядів і ракет типу "Катюша".

"Росія купує зброю у КНДР та Ірану, тому що обидва режими вже настільки сильно постраждали від міжнародних санкцій, що їм нема чого втрачати, але вони можуть багато виграти, ведучи справи з російським диктатором Володимиром Путіним", – йдеться у матеріалі.

Начальник Головного управління розвідки Кирило Буданов на тлі нещодавньої поїздки північнокорейського диктатора Кім Чен Ина до Росії заявляв, що КНДР вже півтора місяця передає Москві снаряди та ракети для "Градів".

Ще у вересні 2022 року NYT повідомляла, що Росія закуповує снаряди у КНДР. Пхеньян це заперечує, радить "заткнутися" США.

  • У листопаді в Білому домі заявили, що КНДР таємно постачає Росії снаряди.
  • 11 вересня NYT повідомило, що диктатор КНДР Кім Чен Ин виїхав на своєму бронепоїзді у напрямку Росії, де, найімовірніше, проведе переговори зі своїм "колегою" Путіним.
  • Представник Головного управління розвідки заявив, що немає підстав вважати, що прохання РФ щодо боєприпасів від Північної Кореї будуть задоволені, і не слід "драматизувати" щодо впливу такої допомоги.

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Мілана Головань
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