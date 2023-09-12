Диктатор Северной Кореи Ким Чен Ын прибыл в Россию, где проведет переговоры с главой Кремля Владимиром Путиным. Соответствующие снимки и видео публикует российская и северокорейская пропаганда.

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Ким прибыл на станцию "Хасан" в Приморском крае РФ на Дальнем Востоке, где его уже встретили россияне.

Путин же прибыл во Владивосток, где должна пройти его встреча с "коллегой" из КНДР.

Издание Bloomberg писало, что первая за четыре года поездка Кима за пределы Северной Кореи будет посвящена поставкам боеприпасов в Россию.

Аналитик Теренс Рериг заявил журналистам, что поставки боеприпасов из Северной Кореи вряд ли будут иметь решающее значение в краткосрочной перспективе, но облегчат России продолжение войны на истощение.

В конце июля 2023 года в Пхеньян ездил глава военного ведомства России Шойгу. Он встретился с местным коллегой Кан Сун Намом и самим Кимом.

После этого Госдеп США сообщил, что Россия намерена заключить соглашение с режимом Кима об импорте северокорейского оружия.

США пытаются санкциями сорвать поставку оружия из КНДР в Россию.

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