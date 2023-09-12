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Кім Чен Ин вже прибув до Росії. З'явилися фото та відео з його бронепоїздом видео

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12.09.2023, 08:44
Кім Чен Ин в Росії
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Диктатор Північної Кореї Кім Чен Ин прибув до Росії, де проведе переговори з главою Кремля Володимиром Путіним. Відповідні знімки та відео публікує російська та північнокорейська пропаганда.

Кім прибув на станцію "Хасан" в Приморському краї РФ на Далекому Сході, де його вже зустріли росіяни.

Путін же прибув до Владивостока, де має відбутись його зустріч із "колегою" з КНДР.

Видання Bloomberg писало, що перша за чотири роки поїздка Кіма за межі Північної Кореї буде присвячена постачанню боєприпасів до Росії.

Аналітик Теренс Реріг заявив журналістам, що постачання боєприпасів із Північної Кореї навряд чи матимуть вирішальне значення у короткостроковій перспективі, але полегшать Росії продовження війни на виснаження.

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Дмитро Гриниченко
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війнаволодимир путінвійськова допомогаКім Чен ИнПівнічна Корея
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