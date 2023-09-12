Диктатор Північної Кореї Кім Чен Ин прибув до Росії, де проведе переговори з главою Кремля Володимиром Путіним. Відповідні знімки та відео публікує російська та північнокорейська пропаганда.

Читайте нас в Telegram: тільки важливі та перевірені новини

Кім прибув на станцію "Хасан" в Приморському краї РФ на Далекому Сході, де його вже зустріли росіяни.

Путін же прибув до Владивостока, де має відбутись його зустріч із "колегою" з КНДР.

Видання Bloomberg писало, що перша за чотири роки поїздка Кіма за межі Північної Кореї буде присвячена постачанню боєприпасів до Росії.

Аналітик Теренс Реріг заявив журналістам, що постачання боєприпасів із Північної Кореї навряд чи матимуть вирішальне значення у короткостроковій перспективі, але полегшать Росії продовження війни на виснаження.

Наприкінці липня 2023 року до Пхеньяна їздив голова військового відомства Росії Шойгу. Він зустрівся з місцевим колегою Кан Сун Намом та самим Кімом.

Після цього Держдеп США повідомив, що Росія має намір укласти угоду з режимом Кіма щодо імпорту північнокорейської зброї.

США намагаються санкціями зірвати постачання зброї з КНДР до Росії.

Читайте також: Кім звільнив топгенерала. Аналітик вважає, щоб не допустити появи "свого Пригожина"

Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl+Enter.