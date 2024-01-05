Северная Корея будет поставлять России еще больше баллистических ракет для войны — США

Томас-Гринфилд заявила, что КНДР предоставила России пусковые установки и несколько десятков баллистических ракет

Линда Томас-Гринфилд (Фото: EPA/ERIK S. LESSER)

США ожидают, что Россия будет и в дальнейшем применять баллистические ракеты от Северной Кореи для ударов по критической инфраструктуре Украины и убийства гражданских. Об этом заявила посол Вашингтона в ООН Линда Томас-Гринфилд.

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По ее словам, Пхеньян ищет военной помощи у России в обмен на поддержку войны против Украины.

"Модель поведения РФ — пренебрежение своими обязанностями члена Совета безопасности ООН и государства-члена, поддержка режимов, занимающихся распространением оружия, баллистических ракет и связанных с ними материальных средств, — неприемлема", — сообщила дипломат.

Она отметила, что КНДР стремится усовершенствовать свои системы доставки ядерного оружия.

Томас-Гринфилд заявила, что США собирают заседание Совбеза ООН, чтобы поднять вопрос военной помощи России со стороны Северной Кореи.

В сентябре 2023-го издание Yonhap писало, что после встречи с диктатором Путиным его северокорейский "коллега" Ким Чен Ын провел заседание политбюро ЦК Трудовой партии, высшего органа руководства КНДР, и отдал приказ "максимально углублять отношения с Россией".

4 января 2024-го издание WSJ написало, что КНДР уже передала России баллистические ракеты. В ГУР проверяют данные.

В тот же день в Белом доме подтвердили, что РФ получила баллистику от КНДР и применила ее во время атак по Украине 29 декабря и 2 января.

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