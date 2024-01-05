Клімкін: КНДР випробовує свої ракети в Україні. Цей досвід вона використає проти Заходу

Ексміністр наголосив на посиленні санкцій проти Росії та її "союзниці" Північної Кореї

Павло Клімкін (Фото: LIGA.net)

Міністр закордонних справ у 2014-2019 роках Павло Клімкін заявив в інтерв'ю LIGA.net, що Північна Корея отримує бойовий досвід використання балістичних ракет, передавши їх Росії. Це, на його думку, загрожує не тільки Україні, але й західним союзникам.

Читайте нас в Telegram: тільки важливі та перевірені новини

"Це виклик не тільки для нас, це такий самий виклик і для них. Фактично північнокорейський режим вперше почав експортувати зброю і експортувати її Путіну. Таким чином вони отримують можливість бойового використання своїх ракет", – сказав він.

На переконання Клімкіна, цей досвід Пхеньян згодом використає проти американських, південнокорейських та японських військових.

Ексміністр додав, що запобігти цій проблемі можна посиленням санкцій проти Північної Кореї та Росії. Вони, за його словами, можуть бути як публічними, так і ні.

4 січня 2024 року у Білому домі заявили, що Росія вже била по Україні північнокорейськими ракетами.

Того самого дня видання WSJ написало, що КНДР вже передала Росії балістичні ракети. У ГУР перевіряють дані.

Читайте також: КНДР випустила 200 артснарядів на кордоні з Південною Кореєю. Жителі останньої евакуюються