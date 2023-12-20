У НАТО є "чудики", які проти вступу України. США та Німеччина не одні вирішують – Клімкін

На саміті НАТО у Вашингтоні розглядатимуть Україну через призму доцільності присутності альянсу в Індо-Тихоокеанському регіоні

Павло Клімкін (Скриншот з відео LIGA.net)

Міністр закордонних справ у 2014-2019 роках Павло Клімкін заявив, що згода на вступ України до НАТО від США та Німеччини нічого не вирішить, оскільки в альянсі є багато "чудиків", які не підтримують членство України. Така думка пролунала в ефірі LIGA Talk.

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Журналіст запитав у Клімкіна, чи запросить президент США Джо Байден Україну до НАТО на саміті у Вашингтоні у 2024 році. Низка західних ЗМІ, зокрема Financial Times, неодноразово писали про те, що Сполучені Штати разом із Німеччиною зараз не підтримують вступ України до альянсу та ледь не блокують його.

Колишній міністр назвав це вигадкою журналістів.

За його словами, навіть якщо Байден та німецький канцлер Олаф Шольц змінять думку щодо північноатлантичної інтеграції України, у НАТО ще є "багато чудиків".

"Серед них не тільки Орбан, а є, наприклад, Ердоган, і багато інших, які дуже далекі від "так" і дуже близькі до "ні"", – сказав Клімкін.

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На його думку, майбутній саміт НАТО навряд чи буде якимось проривом для альянсу, оскільки "він зараз у ситуації, коли треба визначитися щодо фундаментального питання: яка стратегічна мета присутності альянсу в Індо-Тихоокеанському регіоні".

"Тому на саміті вони будуть розглядати наші шанси та нашу роль через цю призму", – резюмував він.

11 липня 2023 року було опубліковано підсумкове комюніке саміту НАТО у Вільнюсі: головні тези. Україна не отримала запрошення, але було домовлено, що немає потреби у ПДЧ.

Коментуючи підсумки саміту, колишній британський прем'єр Борис Джонсон заявив, що окрім росіян, найбільшим ворогом українців є втома світу від України.

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