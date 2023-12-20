В НАТО есть "чудики", которые против членства Украины. США и Германия не решают – Климкин

На саммите НАТО в Вашингтоне будут рассматривать Украину через призму целесообразности присутствия альянса в Индо-Тихоокеанском регионе

Павел Климкин (Скриншот с видео LIGA.net)

Министр иностранных дел в 2014-2019 годах Павел Климкин заявил, что согласие на вступление Украины в НАТО от США и Германии ничего не решит, поскольку в альянсе есть много "чудиков", не поддерживающих членство Украины. Такое мнение прозвучало в эфире LIGA Talk.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

Журналист спросил Климкина, пригласит ли президент США Джо Байден Украину в НАТО на саммите в Вашингтоне в 2024 году. Ряд западных СМИ, в частности, Financial Times, неоднократно писали о том, что Соединенные Штаты вместе с Германией сейчас не поддерживают вступление Украины в альянс и чуть ли не блокируют его.

Бывший министр назвал это выдумкой журналистов.

По его словам, даже если Байден и немецкий канцлер Олаф Шольц изменят мнение относительно североатлантической интеграции Украины, у НАТО еще есть "много чудиков".

"Среди них не только Орбан, а есть, например, Эрдоган, и многие другие, которые очень далеки от "да", и очень близки к "нет"", – сказал Климкин.

Читайте также: Зеленский: Сигналы относительно частичного вступления Украины в НАТО – честно говоря, бред

По его мнению, предстоящий саммит НАТО вряд ли будет каким-нибудь прорывом для альянса, поскольку "он сейчас в ситуации, когда нужно определиться по фундаментальному вопросу: Какова стратегическая цель присутствия альянса в Индо-Тихоокеанском регионе".

"Поэтому на саммите они будут рассматривать наши шансы и нашу роль через эту призму", – резюмировал он.

11 июля 2023 года был опубликован итоговый коммюнике саммита НАТО в Вильнюсе: главные тезисы. Украина не получила приглашение, но было договорено, что нет нужды в ПДЧ.

Комментируя итоги саммита, бывший британский премьер Борис Джонсон заявил, что кроме россиян, наибольший враг украинцев – усталость мира от Украины.

Читайте также: Климкин о Трампе: Боимся не тех, кого надо. Там еще будут выборы в Китае и Индии