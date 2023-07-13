Джонсон: Главный враг — усталость от Украины. Нет оправданий отсрочке членства в НАТО
Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон призвал США не поддаваться усталости от войны РФ против Украины. Об этом он сообщил в интервью каналу CNN.
По его словам, не может быть никаких оправданий или причин, чтобы откладывать членство Украины в НАТО.
"Очень важно установить, что Украина на пути к членству в НАТО. Последнее возражение заключалось в том, что это будет провокацией для Владимира Путина. Что ж, мы видели, что происходит, когда у вас нет Украины в НАТО, вы провоцируете худшую войну в Европе за 80 лет", — сказал Джонсон.
Он отметил, что, помимо россиян, самым большим врагом украинцев является усталость мира от Украины.
"Это истощение остального мира, и особенно сторонников Украины, в том, чтобы убедиться, что они победят. Но они должны победить, это абсолютно необходимо. Победа Украины жизненно важна для демократии и свободы во всем мире", — заявил политик.
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