Джонсон: Головний ворог – втома від України. Немає виправдань відстроченню членства в НАТО
Колишній прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон закликав США не піддаватися втомі від війни РФ проти України. Про це він повідомив в інтерв'ю каналу CNN.
За його словами, не може бути жодних виправдань чи причин, щоб відкладати членство України в НАТО.
"Дуже важливо встановити, що Україна на шляху до членства в НАТО. Останнє заперечення полягало в тому, що це буде провокацією для Володимира Путіна. Що ж, ми бачили, що відбувається, коли ви не маєте України в НАТО, ви провокуєте найгіршу війну в Європі за 80 років", — сказав Джонсон.
Він зазначив, що, крім росіян, найбільшим ворогом українців є втома світу від України.
"Це виснаження решти світу, і особливо прихильників України, у тому, щоб переконатися, що вони переможуть. Але вони мають перемогти, це абсолютно необхідно. Перемога України життєво важлива для демократії та свободи в усьому світі", — заявив політик.
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