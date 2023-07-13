Что даст отмена ПДЧ в НАТО. Объяснение главы делегации в ПА НАТО

Отмена требования получить план действий по членству в НАТО (ПДЧ) упростит для Украины бюрократические аспекты и даст другие преимущества. Об этом рассказал LIGA.net глава делегации в ПА НАТО и нардеп от Слуги народа Егор Чернев, присутствовавший на саммите НАТО в Вильнюсе.

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"Отмена ПДЧ означает то, что у нас будет меньше бюрократического процесса и больше конкретного результата. Мы получим четкий и исчерпывающий перечень того, что мы должны сделать для вступления в НАТО в новой адаптированной годовой программе", – сказал он.

По словам Чернева, также большую часть того, что Украина должна сделать самостоятельно в рамках ПДЧ, возьмет на себя НАТО.

"Альянс будет подтягивать нас до своего уровня, принципов и стандартов НАТО, перевооружит нас за свой счет, поможет в проведении реформ и достижении операционной совместимости наших армий", – подытожил он решение Вильнюсского саммита НАТО.

Требование вступления в НАТО через ПДЧ было зафиксировано для Украины на саммите в Бухаресте в 2008 году.

Экс-глава МИД Литвы Линас Линкявичюс объяснял LIGA.net, что иногда ПДЧ использовался как буфер, чтобы держать потенциальных членов на расстоянии.

Отмена ПДЧ сократит путь Украины в НАТО с двух шагов до одного, объяснял в Вильнюсе генсек Альянса Йенс Столтенберг.

Впрочем, глава МИД Дмитрий Кулеба отмечал, что решения саммита сократили путь Украины в Альянс, но не ускорили его.

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