RU
RU
Новини
Політика
Суспільство
Світ
Надзвичайні події
Київ
Спорт
Новини регіонів
Бізнес
Економіка
Люди
Ідеї та кейси
ProГаз
UAExport
ТЕК
Авто
Транспорт
Нерухомість
Продовольство
FMCG
Новини компаній
Українська фактологія
Світ азарту
Фінанси
Економіка
Банки
Особисті гроші
Фондовий ринок
Конвертер валют
Валюта
Банківські метали
Обрати кредит онлайн
Новини компаній
Tech
Технології
Телеком
Гаджети
В Україні
Стартапи
Різне
Новини компаній
Life
Історії
Поради
Пояснення
Розваги
Досьє
Всі досьє
Персони
Компанії
Партії
Свята
Організації
Блоги
Спецпроєкти
Думки
Розсилки
Фото і відео
Промокоди
ОСАГО
Вакансії
Світ азарту
iGaming
LIGA.Радників
Автори
Редакція
Архів
ТВ-програма
RSS-канали

Що дасть скасування ПДЧ в НАТО. Пояснення голови делегації в ПА НАТО

Этот материал также доступен на русском
13.07.2023, 17:35
Що дасть скасування ПДЧ в НАТО. Пояснення голови делегації в ПА НАТО - Фото
Єгор Чернєв (Фото: пресслужба Слуги народу/Facebook)

Скасування вимоги отримати план дій щодо членства в НАТО (ПДЧ) спростить для України бюрократичні аспекти та дасть інші переваги. Про це розповів LIGA.net голова делегації в ПА НАТО та нардеп від Слуги народу Єгор Чернєв, який був присутній на саміті НАТО у Вільнюсі.

"Скасування ПДЧ означає те, що ми матимемо менше бюрократичного процесу і більше конкретного результату. Ми отримаємо чіткий і вичерпний перелік того, що ми маємо зробити для вступу в НАТО у новій адаптованій річній програмі", – сказав він.

За словами Чернєва, також більшу частину того, що Україна мала би зробити самотужки в рамках ПДЧ, візьме на себе НАТО.

"Альянс буде підтягувати нас до свого рівня, принципів та стандартів НАТО, переозброїть нас за свій рахунок, допоможе у проведенні реформ та досягненні операційної сумісности наших армій", – підсумував він рішення Вільнюського саміту НАТО.

  • Вимога вступу до НАТО через ПДЧ була зафіксована для України на саміті у Бухаресті 2008 року.
  • Ексголова МЗС Литви Лінас Лінкявічюс пояснював LIGA.net, що іноді  ПДЧ використовувався як буфер, щоб тримати потенційних членів на відстані.
  • Скасування ПДЧ скоротить шлях України до НАТО з двох кроків до одного, пояснював у Вільнюсі генсек Альянсу Єнс Столтенберг.
  • Втім, голова МЗС Дмитро Кулеба зауважував, що рішення саміту скоротили шлях України до Альянсу, але не пришвидшили його.

Читайте також: Розбір | "Зради Байдена і Шольца не буде". Що везе Зеленський із Вільнюса

Марко Сировой
Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl+Enter.
НАТОПДЧСлуга народусамітвільнюсЄгор Чернєв
Ще по темі

Коментарі

Останні новини
Спецпроєкти
 