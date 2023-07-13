Що дасть скасування ПДЧ в НАТО. Пояснення голови делегації в ПА НАТО

Скасування вимоги отримати план дій щодо членства в НАТО (ПДЧ) спростить для України бюрократичні аспекти та дасть інші переваги. Про це розповів LIGA.net голова делегації в ПА НАТО та нардеп від Слуги народу Єгор Чернєв, який був присутній на саміті НАТО у Вільнюсі.

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"Скасування ПДЧ означає те, що ми матимемо менше бюрократичного процесу і більше конкретного результату. Ми отримаємо чіткий і вичерпний перелік того, що ми маємо зробити для вступу в НАТО у новій адаптованій річній програмі", – сказав він.

За словами Чернєва, також більшу частину того, що Україна мала би зробити самотужки в рамках ПДЧ, візьме на себе НАТО.

"Альянс буде підтягувати нас до свого рівня, принципів та стандартів НАТО, переозброїть нас за свій рахунок, допоможе у проведенні реформ та досягненні операційної сумісности наших армій", – підсумував він рішення Вільнюського саміту НАТО.

Вимога вступу до НАТО через ПДЧ була зафіксована для України на саміті у Бухаресті 2008 року.

Ексголова МЗС Литви Лінас Лінкявічюс пояснював LIGA.net, що іноді ПДЧ використовувався як буфер, щоб тримати потенційних членів на відстані.

Скасування ПДЧ скоротить шлях України до НАТО з двох кроків до одного, пояснював у Вільнюсі генсек Альянсу Єнс Столтенберг.

Втім, голова МЗС Дмитро Кулеба зауважував, що рішення саміту скоротили шлях України до Альянсу, але не пришвидшили його.

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