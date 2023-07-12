Кулеба: Після саміту у Вільнюсі шлях до НАТО став коротшим, не швидшим. План Б нам не потрібен

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що попри відсутність запрошення України у підсумковому комюніке саміту НАТО у Вільнюсі, Києву не потрібен план "Б" у питанні подальших відносин з Альянсом. Про це Кулеба сказав в інтерв'ю Настоящему времени.

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Главу МЗС запитали, як відповідь союзників у підсумковому комюніке Вільнюського саміту на євроатлантичні амбіції України вплине на подальші відносини між Альянсом та Україною, чи є план "Б".

"Та ні. Є план "А" – членство України в НАТО. Питання тільки в тому, щоб якнайшвидше пройти цей шлях. Ще раз підкреслю: після саміту у Вільнюсі шлях до НАТО став коротшим, але не став швидшим", – відповів. Кулеба.

Він заявив, що Україна має реалізувати рішення Вільнюського саміту в такий спосіб, щоб прискорити свою інтеграцію в НАТО.

"Нам не потрібен жодний план "Б". Ми вже в цю штуку грали в історії України багато років тому. Нам потрібне членство в НАТО... Це неминучий історичний процес. Але питання в тому, що хтось хоче, щоб це сталося через багато років, а ми хочемо, щоб це сталося набагато швидше. І, зрештою, я думаю, що буде саме так, як ми хочемо", – пояснив міністр.

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Україна неодноразово говорила, що хоче отримати у Вільнюсі політичне запрошення до Альянсу. Хоча й розуміє, що не може вступити до нього до закінчення війни.

Напередодні саміту Зеленський розкритикував союзників за нерішучість у питанні членства України.

11 липня 2023 року опубліковано підсумкове комюніке саміту НАТО у Вільнюсі: головні тези. Україна не одержала запрошення. За даними ЗМІ, Зеленський "в останню хвилину" намагався переконати союзників у НАТО переписати підсумкове комюніке.

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