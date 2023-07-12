UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Новости компаний
Украинская фактология
Мир азарта
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
Мир азарта
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Кулеба: После саммита в Вильнюсе путь в НАТО стал короче, не быстрее. План Б нам не нужен

Цей матеріал також доступний українською
12.07.2023, 15:34
Кулеба: После саммита в Вильнюсе путь в НАТО стал короче, не быстрее. План Б нам не нужен - Фото
Дмитрий Кулеба (Скриншот видео)

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что несмотря на отсутствие приглашения Украины в итоговом коммюнике саммита НАТО в Вильнюсе, Киеву не нужен план "Б" в вопросе дальнейших отношений с Альянсом. Об этом Кулеба сказал в интервью Настоящему времени.

Главу МИД спросили, как ответ союзников в итоговом коммюнике Вильнюсского саммита на евроатлантические амбиции Украины повлияет на дальнейшие отношения между Альянсом и Украиной, есть ли план "Б".

"Да нет. Есть план "А" – членство Украины в НАТО. Вопрос только в том, чтобы как можно скорее пройти этот путь. Еще раз подчеркну: после саммита в Вильнюсе путь в НАТО стал короче, но не стал быстрее", – ответил Кулеба.

Он заявил, что Украина должна реализовать решение Вильнюсского саммита таким образом, чтобы ускорить свою интеграцию в НАТО.

"Нам не нужен никакой план "Б". Мы уже в эту штуку играли в истории Украины много лет назад. Нам нужно членство в НАТО... Это неизбежный исторический процесс. Но вопрос в том, что кто-то хочет, чтобы это произошло спустя много лет, а мы хотим, чтобы это произошло намного быстрее. И в конце концов, я думаю, что будет именно так, как мы хотим", – пояснил министр.

Читайте хронику: Саммит НАТО. Какие союзники и какие гарантии дают Украине. Зеленский и Байден

  • Украина не раз говорила, что хочет получить в Вильнюсе политическое приглашение в Альянс. Хотя и понимает, что не может вступить в него до окончания войны.
  • Накануне саммита Зеленский раскритиковал союзников за нерешительность в вопросе членства Украины.
  • 11 июля 2023 года опубликовано итоговое коммюнике саммита НАТО в Вильнюсе: главные тезисы. Украина не получила приглашения. По данным СМИ, Зеленский "в последнюю минуту" пытался убедить союзников в НАТО переписать итоговое коммюнике.

Читайте также: США: Украина станет членом НАТО, мы дали ясно это понять. Какие бы расчеты не делал Путин

Наталья Медведева
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
вступление в НАТОсаммит натодмитрий кулеба
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 