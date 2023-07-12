Кулеба: После саммита в Вильнюсе путь в НАТО стал короче, не быстрее. План Б нам не нужен

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что несмотря на отсутствие приглашения Украины в итоговом коммюнике саммита НАТО в Вильнюсе, Киеву не нужен план "Б" в вопросе дальнейших отношений с Альянсом. Об этом Кулеба сказал в интервью Настоящему времени.

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Главу МИД спросили, как ответ союзников в итоговом коммюнике Вильнюсского саммита на евроатлантические амбиции Украины повлияет на дальнейшие отношения между Альянсом и Украиной, есть ли план "Б".

"Да нет. Есть план "А" – членство Украины в НАТО. Вопрос только в том, чтобы как можно скорее пройти этот путь. Еще раз подчеркну: после саммита в Вильнюсе путь в НАТО стал короче, но не стал быстрее", – ответил Кулеба.

Он заявил, что Украина должна реализовать решение Вильнюсского саммита таким образом, чтобы ускорить свою интеграцию в НАТО.

"Нам не нужен никакой план "Б". Мы уже в эту штуку играли в истории Украины много лет назад. Нам нужно членство в НАТО... Это неизбежный исторический процесс. Но вопрос в том, что кто-то хочет, чтобы это произошло спустя много лет, а мы хотим, чтобы это произошло намного быстрее. И в конце концов, я думаю, что будет именно так, как мы хотим", – пояснил министр.

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Украина не раз говорила, что хочет получить в Вильнюсе политическое приглашение в Альянс. Хотя и понимает, что не может вступить в него до окончания войны.

Накануне саммита Зеленский раскритиковал союзников за нерешительность в вопросе членства Украины.

11 июля 2023 года опубликовано итоговое коммюнике саммита НАТО в Вильнюсе: главные тезисы. Украина не получила приглашения. По данным СМИ, Зеленский "в последнюю минуту" пытался убедить союзников в НАТО переписать итоговое коммюнике.

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