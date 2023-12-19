Зеленський: Сигнали щодо часткового вступу України до НАТО – чесно кажучи, маячня

Президент наголосив, що цілі Путіна у війні не змінились, тому такий варіант поетапного приєднання до Альянсу Україні не підходить

Володимир Зеленський (Фото: ОП)

Україну поки що не запрошують в НАТО, а "частковий" вступ до Альянсу – це "маячня". Про це заявив президент Володимир Зеленський на пресконференції за підсумками 2023 року.

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Журналістка запитала Зеленського, чи вважає він "прийнятним" варіант поетапного вступу України до НАТО – за моделлю Німеччини.

Зеленський зазначив, що приєднання України до Альянсу є "найпотужнішим варіантом" для держави.

"Нас не запрошують у НАТО. І сигнали щодо часткової участі якихось… чесно кажучи, маячня", – сказав президент.

Він наголосив, що такі меседжі лунають, але Україна жодного разу не отримувала подібних пропозицій.

"Жодного разу від жодного з партнерів. Чесно кажучи, дуже складно уявити собі, як це може бути. Якщо людина, якщо вона людина, каже із Москви: "Цілі СВО не змінено". Це сигнал, що миру людина не хоче, правда? Він каже: "Цілі є, ми хочемо йти до них". Миру не хоче. Уявімо собі, що буде, якщо частина України буде в НАТО. Я думаю, що це високі ризики для нас", – сказав Зеленський.

Він нагадав про "сигнали" російського диктатора Володимира Путіна щодо Фінляндії.

"І ось тут буде запитання: чи будуть вступати країни НАТО і боротися за частину української території, яка має той чи інший статус в НАТО – не повністю, а якийсь статус. Бо ми ж не визнаємо з вами території, які окуповані, російськими. Тобто це буде говорити, що ми з вами не зовсім в НАТО – частина наша якимось чином в безпековому союзі, а частину ми не визнаємо, що вона російська", – сказав Зеленський.

Він додав, що, на його думку, подібні варіанти часткового вступу – це "фантазія".

12 листопада колишній генеральний секретар НАТО Андерс Фог Расмуссен висунув пропозицію стосовно приєднання України до Альянсу, але без окупованих Росією територій. На його думку, це не заморозить конфлікт, але виступить пересторогою для РФ, що вона не зможе завадити українському вступу до НАТО.

За даними опитування групи Рейтинг, цю ідею вважають неприйнятною 53% українців.

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