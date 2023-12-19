Зеленського запитали, чи буде війна на роки. Сказав, що "ніхто не знає"

Президент нагадав про плани Путіна захопити Україну за три дні – і це в реальність теж не втілилося

Володимир Зеленський (Фото: EPA)

Наразі ніхто не може знати, скільки ще триватиме російсько-українська війна – ані західні партнери, ані українські командири. Про це президент Володимир Зеленський сказав на пресконференції за підсумками 2023 року.

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Журналіст зазначив, що західні лідери, зокрема канцлер Німеччини Олаф Шольц і генсек НАТО Єнс Столтенберг "кажуть, що війна може тривати досить довго". Командир бригади "Азов" Денис "Редіс" Прокопенко теж висловив аналогічну думку. Він запитав Зеленського, чи може він підтвердити, що війна не завершиться щонайменше протягом всього 2024 року.

"Я думаю, що ніхто не знає відповіді. Навіть ті поважні люди, наші командира або західні партнери, коли вони кажуть, що це війна на багато років, – вони не знають", – сказав Зеленський.

Він наголосив, що це "діалог" і це "думки", а "думки дуже часто відрізняються від реальності".

"Вибачаюсь, що я повертаюсь до прикладу про триденний тріумф хворої людини. Але, проте, ми маємо з вами факт – то також були думки", – сказав Зеленський.

Також він наголосив, що в жодному разі не хоче порівнювати думки "хворої людини" із думками "поважних людей".

"Але я хочу бути коректним. Війна, перемога, стагнація, поразка залежать від багатьох рішень, ризиків і напрямків. Але в більшості – від нас із вами. Якщо ми не втратимо нашу стійкість – ми завершимо війну раніше", – сказав Зеленський.

Він запевнив, що, як і більшість українців, він не готовий втратити країну, і "з першого дня і до останнього так і буде".

8 грудня видання WSJ писало, що в НАТО сподіваються, що протягом 2024 року Україна зможе продовжити стримувати російські війська, а ініціативу на полі бою поверне собі у 2025-му.

За даними німецького таблоїда Bild, Росія планує захопити Харків, Дніпро та Запоріжжя до 2026 року. У ГУР заявили, що Москва справді хоче просуватися на фронті, але достатніх сил і засобів не має.

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