Зеленского спросили, будет ли война на годы. Сказал, что "никто не знает"

Президент напомнил о планах Путина захватить Украину за три дня – и это в реальность тоже не воплотилось

Владимир Зеленский (Фото: EPA)

Сейчас никто не может знать, сколько еще будет продолжаться российско-украинская война – ни западные партнеры, ни украинские командиры. Об этом президент Владимир Зеленский сказал на пресс-конференции по итогам 2023 года.

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Журналист отметил, что западные лидеры, в частности канцлер Германии Олаф Шольц и генсек НАТО Йенс Столтенберг, "говорят, что война может продолжаться довольно долго". Командир бригады "Азов" Денис "Рэдис" Прокопенко тоже высказал аналогичное мнение. Он спросил Зеленского, может ли он подтвердить, что война не завершится как минимум в течение всего 2024 года.

"Я думаю, что никто не знает ответа. Даже те уважаемые люди, наши командира или западные партнеры, когда они говорят, что это война на много лет, – они не знают", – сказал Зеленский.

Он подчеркнул, что это "диалог" и это "мнения", а "мнения очень часто отличаются от реальности".

"Извиняюсь, что я возвращаюсь к примеру о трехдневном триумфе больного человека. Но, тем не менее, мы имеем с вами факт – это тоже были мнения", – сказал Зеленский.

При этом он подчеркнул, что ни в коем случае не хочет сравнивать мнение "больного человека" с мнениями "уважаемых людей".

"Но я хочу быть корректным. Война, победа, стагнация, поражение зависят от многих решений, рисков и направлений. Но в большинстве – от нас с вами. Если мы не потеряем нашу стойкость – мы завершим войну раньше", – сказал Зеленский.

Он заверил, что, как и большинство украинцев, он не готов потерять страну, и "с первого дня и до последнего так и будет".

8 декабря издание WSJ писало, что в НАТО надеются, что в течение 2024 Украина сможет продолжить сдерживать российские войска, а инициативу на поле боя вернет себе в 2025-м.

По данным немецкого таблоида Bild, Россия планирует захватить Харьков, Днепр и Запорожье до 2026 года. В ГУР заявили, что Москва действительно хочет продвигаться на фронте, но достаточных сил и средств нет.

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