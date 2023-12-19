Командир Азова "Редіс": Війна на роки. Вибір — брати зброю в руки чи працювати на оборону

Прокопенко заявив, що "найкращі ліки від паніки та апатії – це активна участь в історичних процесах"

Денис Прокопенко (Фото: пресслужба "Азову")

Командир бригади "Азов" Денис "Редіс" Прокопенко заявив, що війна РФ проти України може розтягнутися на роки та закликав боротися зі зброєю в руках або працювати на оборону країни в тилу. Про це він написав у Facebook.

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За його словами, невизначеність щодо загрози багаторічних бойових дій тисне як на цивільних, так і на військових.

Він зазначив, що Росія ніколи не відмовиться від своїх цілей і не відпустить Україну зі своєї сфери впливу, а війна триватиме доти, доки українці будуть здатні чинити опір.

Військовий заявив, що будь-які перемир'я чи домовленості будуть черговою перервою у війні для накопичення ресурсів Росії.

"Тому наша здатність у критичний момент мобілізувати всі необхідні ресурси та працювати на грані надлюдських спроможностей, не має поступово переростати в байдужість та безініціативну стабільність. На жаль, чимало людей в Україні та за кордоном досі відмовляються сприймати безжальну реальність такою, якою вона є. Дехто намагається запевнити себе, що все от-от закінчиться саме по собі. Хтось навпаки — кам'яніє від однієї думки, що мир в Україні може настати ледь не через десятиліття. Окремо підливають масла у вогонь російські інформаційно-психологічні атаки, спрямовані на деморалізацію українського суспільства: мовляв, Україна не витримає тривалого марафону, армія та волонтери втомляться та зламаються", – написав Прокопенко.

"Редіс" підкреслив, що "найкращі ліки від зневіри, паніки або апатії, викликаних роздумами про часові рамки цієї війни, – активне залучення до історичних процесів, що відбуваються тут і зараз".

"Ті, хто досі не задіяний на службі в Силах оборони, мають зробити свідомий вибір: взяти до рук зброю, поповнивши ряди військових, або стати для армії надійним тилом, який працює на підтримку обороноздатності країни. Ця війна надовго. Вона може тривати роками. Від нас залежить, що саме ми робимо щодня, щоб наблизити нашу перемогу", – резюмував командир "Азову".

6 грудня міністр оборони Умєров заявив, що ЗСУ підійшли до третьої лінії оборони росіян. Запевнив, що Україна має план війни на 2024 рік.

Президент Зеленський заявив, що диктатор Путін не виграв жодної операції за цей рік, а Україна зберігає важливі плацдарми на кількох напрямках фронту і готується до наступних кроків.

CNN: Захід боїться, що без допомоги України повоює кілька місяців. Це найкращий сценарій.

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