CNN: Захід боїться, що без допомоги Україна повоює кілька місяців. Це – найкращий сценарій

Більші занепокоєння на Заході викликають роздуми про те, що наступальні операції ЗСУ на сході та півдні пов'язані з військовою підтримкою США

Фото: Генштаб ЗСУ

Західні посадовці хвилюються, що без ухвалення американським Конгресом додаткової фінансової допомоги Україні ЗСУ зможуть воювати максимум "кілька місяців". За найгіршого сценарію йдеться про "значний відступ або навіть поразку" до літа 2024 року. Про це повідомляє CNN.

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За даними журналістів, західні розвідувальні служби зараз підраховують, скільки Україна змогла б протриматися на полі бою без підтримки союзників.

"Немає жодних гарантій успіху з нами, але вони точно зазнають поразки без нас", – сказав високопоставлений військовий чиновник США, додавши, що "в найкращому випадку йдеться про місяці".

Більші занепокоєння на Заході викликають роздуми про те, що наступальні операції Сил оборони напряму пов'язані з військовою підтримкою США.

"Якщо говорити про захоплення й утримання наступних територій, то важко уявити, як це може бути успішним без подальшої підтримки з боку США", – сказав європейський дипломат, який поговорив з CNN на умовах анонімності.

Західні посадовці прогнозують, що без додаткової допомоги США в Україні спочатку закінчаться ракети великої дальності, потім ракети для протиповітряної оборони, а згодом артилерійські боєприпаси й ракети малої дальності, такі як протитанкові ракети Javelin і зенітні ракети Stinger.

Водночас дії американських конгресменів вже впливають на поле бою в Україні. За даними співрозмовників CNN, українські війська вже нормують боєприпаси, а РФ має перевагу в них у "п'ять-сім разів".

За даними Politico, наступного тижня Сенат США продовжить переговори про запит адміністрації Байдена на кошти для ЗСУ.

Коментуючи ситуацію із військовою допомогою Заходу Україні, Путін заявив, що українцям "все привозять на халяву", але "халява закінчується". У Держдепі у відповідь заявили, що Конгрес має нівелювати цю ставку глави Кремля.

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