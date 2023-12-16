CNN: Запад боится, что без помощи Украина повоюет несколько месяцев. Это – лучший сценарий

Большие беспокойства на Западе вызывают размышления о том, что наступательные операции ВСУ на востоке и юге связаны с военной поддержкой США

Фото: Генштаб ВСУ

Западные чиновники переживают, что без принятия американским Конгрессом дополнительной финансовой помощи Украине ВСУ смогут воевать максимум "несколько месяцев". В самом худшем сценарии речь идет о "значительном отступлении или даже поражении" к лету 2024 года. Об этом сообщает CNN.

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По данным журналистов, западные разведывательные службы сейчас подсчитывают, сколько Украина смогла бы продержаться на поле боя без поддержки союзников.

"Нет никаких гарантий успеха с нами, но они точно потерпят поражение без нас", – сказал высокопоставленный военный чиновник США, добавив, что "в лучшем случае речь идет о месяцах".

Большие беспокойства на Западе вызывают размышления о том, что наступательные операции Сил обороны напрямую связаны с военной поддержкой США.

"Если говорить о захвате и удержании дальнейших территорий, то трудно представить, как это может быть успешным без дальнейшей поддержки со стороны США", – сказал европейский дипломат, поговоривший с CNN на условиях анонимности.

Западные чиновники прогнозируют, что без дополнительной помощи США в Украине сначала закончатся ракеты большой дальности, затем ракеты для противовоздушной обороны, а со временем артиллерийские боеприпасы и ракеты малой дальности, такие как противотанковые ракеты Javelin и зенитные ракеты Stinger.

При этом действия американских конгрессменов уже оказывают влияние на поле боя в Украине. По данным собеседников CNN, украинские войска уже нормируют боеприпасы, а у РФ преимущество у них в "пять-семь раз".

По данным Politico, на следующей неделе Сенат США продолжит переговоры о запросе администрации Байдена на средства для ВСУ.

Комментируя ситуацию с военной помощью Запада Украине, Путин заявил, что украинцам "все привозят на халяву", но "халява заканчивается". В Госдепе в ответ заявили, что Конгресс должен нивелировать эту ставку главы Кремля.

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