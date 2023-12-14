Допомога Україні. Politico: Демократи очікують, що Сенат США перенесе канікули

Лідер демократів у сенаті Шумер заявив, що переговори щодо грошей для кордону просуваються достатньо, аби продовжити засідання палати

Конгрес США (Фото: EPA)

Наступного тижня Сенат США продовжить переговори про запит адміністрації президента США, до якого мають увійти кошти для України. Про це повідомляє видання Politico з посиланням на сенаторів-демократів та людей, поінформованих про зустріч партії.

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Сьогодні у Білому домі повідомили, що спікер Палати представників республіканець Майк Джонсон не підтримав пропозицію лідера демократів у Сенаті Чака Шумера продовжити на тиждень роботу обох палат Конгресу для ухвалення додаткового фінансування Україні перед Різдвом.

Натомість сенатори-демократи готуються повернутися до Вашингтона у понеділок та сподіваються завершити переговори щодо виділення коштів на безпеку кордону з Мексикою (це вимога республіканців. – Ред.) та на Україну в одному пакеті, повідомили джерела виданню.

На зборах Шумер зазначив партійцям, що переговори про кордон просуваються достатньо, аби виправдати продовження засідання палати парламенту, пише ЗМІ.

"Очікується, що після цієї зустрічі ми повернемося наступного тижня і спробуємо завершити цю справу… і, сподіваюся, матимемо за що проголосувати", — сказав сенатор від Нью-Джерсі Корі Букер.

Очікується, що учасники продовжать переговори цього тижня та на вихідних, підсумовує Politico.

20 жовтня 2023 року президент США Байден закликав Конгрес не припиняти постачання зброї Україні. Білий дім надіслав запит виділити $106 млрд екстреного фінансування для допомоги Україні, Ізраїлю та зміцнення безпеки кордонів США. $61,4 млрд із них передбачаються для України.

6 грудня Байден звернувся до Конгресу із закликом схвалити додаткове фінансування допомоги ЗСУ. Він наголосив, що Путін піде далі, якщо не зупинити його в Україні – і тоді американські військові воюватимуть з російськими.

У Білому домі заявили, що гроші на допомогу Україні закінчаться до кінця 2023 року, якщо Конгрес США не ухвалить новий пакет.

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