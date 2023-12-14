Помощь Украине. Politico: Демократы ожидают, что Конгресс перенесет каникулы

Лидер демократов в сенате Шумер заявил, что переговоры по деньгам для границы продвигаются достаточно, чтобы продлить заседание палаты

Конгресс США (Фото: EPA)

На следующей неделе Конгресс США продолжит переговоры о запросе администрации президента США, в который должны войти средства для Украины. Об этом сообщает издание Politico со ссылкой на сенаторов-демократов и людей, информированных о встрече партии.

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Сегодня в Белом доме сообщили, что спикер Палаты представителей республиканец Майк Джонсон не поддержал предложение лидера демократов в Сенате Чака Шумера продлить на неделю работы обеих палат Конгресса для принятия дополнительного финансирования для Украины перед Рождеством.

Сенаторы-демократы готовятся вернуться в Вашингтон в понедельник и надеются завершить переговоры по выделению средств на безопасность границы с Мексикой (это требование республиканцев. – Ред.) и на Украину в одном пакете, сообщили источники изданию.

На собрании Шумер отметил партийцам, что переговоры о границе продвигаются достаточно, чтобы оправдать продолжение заседания палаты парламента, пишет СМИ.

"Ожидается, что после этой встречи мы вернемся на следующей неделе и попытаемся завершить это дело… и, надеюсь, будем за что проголосовать", – сказал сенатор от Нью-Джерси Кори Букер.

Ожидается, что участники продолжат переговоры на этой неделе и в выходные, заключает Politico.

20 октября 2023 года президент США Байден призвал Конгресс не прекращать поставки оружия Украине. Белый дом направил запрос выделить $106 млрд экстренного финансирования для помощи Украине, Израилю и укреплению безопасности границ США. $61,4 млрд. из них предусматриваются для Украины.

6 декабря Байден обратился в Конгресс с призывом одобрить дополнительное финансирование помощи ВСУ. Он подчеркнул, что Путин пойдет дальше, если не остановить его в Украине – и тогда американские военные будут воевать с российскими.

В Белом доме заявили, что деньги на помощь Украине закончатся до конца 2023 года, если Конгресс США не примет новый пакет.

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