Конгрес іде на зимові канікули без ухвалення допомоги Україні. У Білому домі відреагували

За словами речниці Білого дому Карін Жан-П'єр, республіканці з Палати представників не повинні повертатися додому на свята, коли ще є важлива робота

Карін Жан-П'єр (Фото: ЕРА)

Спікер Палати представників Майк Джонсон не підтримав пропозицію лідера демократів у Сенаті Чака Шумера щодо продовження на тиждень роботи обох палат Конгресу для ухвалення додаткового фінансування для України перед Різдвом. Про це на брифінгу заявила речниця Білого дому Карін Жан-П'єр.

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"Як ви чули вчора від президента, американський народ не відвертатиметься від України та її боротьби за свободу проти тиранії. Менше з тим спікер Джонсон сказав, що Палата представників завершить свою роботу завтра без узгодження питань кордону, без фінансування Ізраїлю, без фінансування нагальних потреб для України", – сказала вона.

Жан-П'єр додала, що такий крок тільки заохочує потенційних агресорів у глобальному масштабі, оскільки за діями американського Конгресу спостерігають у Москві, Пекіні та Тегерані.

"Республіканці з Палати представників не повинні повертатися додому на свята, коли потрібно зробити життєво важливі кроки для безпеки Сполучених Штатів і світу", – резюмувала вона.

Учора The Washington Post спілкувався з декількома конгресменами, які наполягали на продовженні роботи Конгресу наступного тижня. За їхніми словами, якщо затягувати ці переговори, після завершення зимових свят вони стануть тільки важчими.

Лідер республіканців Мітч Макконнелл був переконаний, що до Різдва Конгрес не ухвалить допомоги Україні. Навіть у разі компромісу між двома партіями.

6 грудня 2023 року президент США Джо Байден звернувся до Конгресу із закликом схвалити додаткове фінансування допомоги ЗСУ. Він наголосив, що Путін піде далі, якщо не зупинити його в Україні – і тоді американські військові воюватимуть з російськими.

У Білому домі заявили, що гроші на допомогу Україні закінчаться до кінця 2023 року, якщо Конгрес США не ухвалить новий пакет.

Зеленський упевнений, що Україна поборе паузу у військовій допомозі від США.

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