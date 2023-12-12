Зеленський зустрівся зі спікером Палати представників. Джонсон висловився щодо фінансування

Після зустрічі із Зеленським спікер Палати представників Джонсон, вірогідно, не змінив своєї позиції щодо додаткового фінансування для ЗСУ

Володимир Зеленський і Майк Джонсон (Фото - ОП)

Президент Володимир Зеленський у межах робочого візиту до США уперше провів зустріч зі спікером Палати представників Конгресу США Майком Джонсоном, повідомили в Офісі президента. Джонсон після зустрічі заявив у коментарі журналістам, що американці на боці України, однак дав зрозуміти, що позиція щодо схвалення додаткового фінансування для України поки залишається незмінною.

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Зеленський наголосив на важливості продовження американської підтримки й додаткових асигнувань для допомоги Україні на 2024 рік.

Він підкреслив, що Україна "надзвичайно відповідально" ставиться до військової та фінансової допомоги США, а у Верховній Раді працює відповідна комісія, яка здійснює моніторинг використання військової допомоги. Також триває співпраця України з представниками американських інституцій, що відповідають за надання допомоги.

"Я щойно провів гарну зустріч із президентом Зеленським. Я підтвердив йому, що ми виступаємо на його боці і проти жорстокого вторгнення Путіна", – сказав Джонсон після зустрічі.

Він наголосив, що відразу після свого призначення на посаду спікера Палати представників він звернувся до Білого дому із закликом надати "чітке бачення стратегії щодо України".

"Нам треба чітко сформулювати стратегію, щоб дозволити Україні здобути перемогу. І досі їхні відповіді були недостатніми. Вони не надали нам чіткості в деталях, про що ми знову і знову звертаємось із запитами", – сказав він.

Зеленський вже провів зустріч із сенаторами США. Лідер демократів Шумер заявив, що президент України чітко дав зрозуміти, яка допомога йому потрібна.

6 грудня 2023 року президент США Джо Байден звернувся до Конгресу із закликом схвалити додаткове фінансування допомоги ЗСУ. Він наголосив, що Путін піде далі, якщо не зупинити його в Україні – і тоді американські військові воюватимуть із російськими.

У Білому домі заявили, що гроші на допомогу Україні закінчаться до кінця 2023 року, якщо Конгрес США не ухвалить новий пакет.

Зеленський упевнений, що Україна поборе паузу у військовій допомозі від США.

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