Зеленський зустрівся з сенаторами США: Дружня та відверта розмова

Говорили про військову та економічну ситуацію в Україні та важливість збереження підтримки США

Володимир Зеленський на зустрічі з сенаторами США (Фото: Telegram президента)

Президент Володимир Зеленський у межах свого візиту до США провів зустріч з сенаторами цієї країни. Про це український лідер повідомив у Telegram.

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"Дружня, відверта зустріч у Сенаті США, яка є важливим підтвердженням підтримки України в боротьбі за незалежність, свободу та демократію. Розповів сенаторам про актуальну безпекову та економічну ситуацію в Україні, важливість збереження життєво необхідної американської підтримки. Відповів на запитання", – написав глава держави.

Зеленський подякував лідерам обох партій у сенаті — демократу Чаку Шумеру та республіканцю Мітчу Макконеллу — за консолідацію двопартійної підтримки України та її людей.

"Навіть наші колеги-республіканці говорили про те, що ми виграємо цю війну. Якщо він отримає необхідну допомогу, він переможе", — прокоментував виступ Зеленського лідер демократів, що складають більшість у Сенаті, передає Голос Америки.

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Зеленський заявив сенаторам, що "якщо він отримає допомогу, він зможе виграти цю війну", наголосив Шумер.

"Він також чітко дав зрозуміти, що якщо ми програємо, Путін виграє. Це буде дуже небезпечно для Сполучених Штатів", – заявив лідер демократів.

Шумер заявив, що президент України чітко дав зрозуміти, яка допомога йому потрібно.

Зеленський окреслив, який вид допомоги йому потрібен, і як вона допоможе Україні перемогти, зазначив американський політик

6 грудня 2023 року президент США Джо Байден звернувся до Конгресу із закликом схвалити додаткове фінансування допомоги ЗСУ. Він наголосив, що Путін піде далі, якщо не зупинити його в Україні – і тоді американські військові воюватимуть із російськими.

У Білому домі заявили, що гроші на допомогу Україні закінчаться до кінця 2023 року, якщо Конгрес США не ухвалить новий пакет.

Зеленський упевнений, що Україна поборе паузу у військовій допомозі від США.

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