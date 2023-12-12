Зеленский выступил перед сенаторами США: Дружеский и откровенный разговор

Говорили о военной и экономической ситуации в Украине и важности сохранения поддержки США

Владимир Зеленский на встрече с сенаторами США (Фото: Twitter президента)

Президент Владимир Зеленский провел встречу с сенаторами США. Об этом украинский лидер сообщил в Telegram.

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"Дружественная, откровенная встреча в Сенате США, которая является важным подтверждением поддержки Украины в борьбе за независимость, свободу и демократию. Рассказал сенаторам об актуальной безопасности и экономической ситуации в Украине, важность сохранения жизненно необходимой американской поддержки. Ответил на вопросы", - написал глава государства.

Зеленский поблагодарил лидеров обеих партий в сенате — демократа Чака Шумера и республиканца Митча Макконелла — за консолидацию двухпартийной поддержки Украины и ее людей.

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